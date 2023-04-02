Донька Моніки Белуччі у мереживному бюстгальтері станцювала на вулицях Мілана (відео)

Дівчина представила новий аромат від Dolce&Gabbana Dolce Violet, який є втіленням оптимізму, радості та свободи.

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18-річна дочка італійської акторки та моделі Моніки Белуччі та французького актора Венсана Касселя Дева Кассель продовжує семимильними кроками підкорювати модний олімп. 18-річна дівчина з'явилася в ефектній рекламі аромату Dolce Violet від Dolce&Gabbana, а відеоролик уже можна побачити на офіційній сторінці модного дому в Instagram.

На опублікованих кадрах Дева — вся у чорному: на ній чорне мереживне бра, такого ж кольору мініспідниця, шкіряна куртка-косуха і масивні чорні черевики з металевими деталями. Як аксесуар вона обрала широкий чокер золотистого кольору. Дівчина одягає навушники і, поринаючи в музику, танцює на вулицях Мілана, не звертаючи уваги на людей навколо. Якоїсь миті вона зупиняється, оглядається і продовжує далі танцювати.

"Моя найкоханіша", — прокоментував ролик її батько Венсан Кассель.

2023 рік видався для юної Деви дуже продуктивним. Вона встигла не тільки знятися в рекламі парфумів, але і взяла участь у Тижнях моди в Парижі та Мілані, представивши речі з колекцій Dolce&Gabbana та Coperni.

У березні Дева знялася в спідній білизні для обкладинки журналу Wonderland Magazine, а також позувала в мереживних комплектах та розкішних сексуальних сукнях на сторінках видання. Матір юної красуні Моніка Белуччі прокоментувала пост дочки, залишивши емодзі у вигляді сердець.

Раніше Фокус писав, що Дева Кассель з'явилася на показі Dior у Мумбаї, позуючи на червоній доріжці у розкішній сукні від цього ж бренду. Дівчина вже не перший рік є амбасадором люксового французького дому моди.