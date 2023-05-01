В плаще и без бюстгальтера: Рита Ора в смелом образе отправилась на свидание (фото)

Она никогда не стесняется демонстрировать свою отточенную в тренажерном зале фигуру в откровенных нарядах.

32-летняя британская певица Рита Ора была замечена в Нью-Йорке в одном из своих самых смелых нарядов. Об этом пишет Daily Mail.

Направляясь на свидание, звезда продемонстрировала свое загорелое и подтянутое тело в пикантном монохромном образе. Она была без бюстгальтера в черном плаще с бахромой на рукавах и белым воротником в сочетании с джинсовыми шортами от Christian Cowan.

Рита дополнила образ массивными серебряными цепями и серьгами, босоножками на платформе и солнцезащитными очками. Знаменитость сделала яркий макияж, а ее пряди были собраны в хвост.

Накануне Рита была замечена около отеля в изготовленном на заказ мини-платье с корсетом Chanel, которое она дополнила розовой шубой из искусственного меха. Певица сказала, что наряд был "в память о Карле", поскольку она готовилась к Met Gala, где тема будет посвящена покойному немецкому модельеру.

Поделившись снимками наряда в своем Instagram, она написала в подписи: "В память о Карле мне пришлось вернуть это специальное изделие, которое он сделал для меня для шоу Chanel, которое я сделала с ним в Монако в 2016 году".

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Также Фокус писал, что Рита Ора продемонстрировала обтягивающий комбинезон для тренировок.