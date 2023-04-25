Рита Ора продемонстрировала обтягивающий комбинезон для тренировок

Знаменитая певица продемонстрировала свою невероятную фигуру.

Related video

32-летняя британская певица Рита Ора была запечатлена папарацци по пути в Сохо, Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость продемонстрировала обтягивающий зеленый комбинезон, который эффектно подчеркивал ее стройную фигуру. Рита носила его без бюстгальтера, а к образу добавила высокие кроссовки, большие солнцезащитные очки и белую бейсболку

Рита несла большую белую сумку, когда она вышла из черного автомобиля и направилась в спортзал на утреннюю тренировку.

Рита Ора Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу. А в начале февраля она первый раз показала свои кольца, которые как оказалось, она выбрала для себя самостоятельно.

Также Фокус писал, что пару неделе назад Рита Ора была замечена в парке аттракционов в Сиднее вместе с 47-летним мужем, режиссером Тайкой Вайтити и его двумя дочерьми. Любящая мачеха провела время с 7-летней Матеву и 10-летней Те на сиднейской ярмарке, в частности они покатались на бамперных машинках и высоких качелях.