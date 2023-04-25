Ріта Ора продемонструвала обтягуючий комбінезон для тренувань

Знаменита співачка продемонструвала свою неймовірну фігуру.

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32-річна британська співачка Ріта Ора була помічена папарацці на шляху до Сохо, Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість продемонструвала обтягуючий зелений комбінезон, який ефектно підкреслював її струнку фігуру. Ріта носила його без бюстгальтера, а до образу додала високі кросівки, великі сонцезахисні окуляри та білу бейсболку.

Ріта несла велику білу сумку, коли вона вийшла з чорного автомобіля і попрямувала до спортзалу на ранкове тренування.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року Ріта Ора вийшла заміж за Тайку Вайтиті, з яким зустрічалася близько року. Співачка та кінорежисер таємно одружилися в Лондоні та відзначили цю подію у вузькому колі родичів та близьких друзів. Очікується, що незабаром пара влаштує пишне весілля. А на початку лютого вона вперше показала свої кільця, які виявилася для себе самостійно.

Також Фокус писав, що пару тижнів тому Ріта Ора була помічена у парку атракціонів у Сіднеї разом із 47-річним чоловіком, режисером Тайкою Вайтиті та його двома дочками. Любляча мачуха Рита провела час із 7-річною Матеву та 10-річною Те на сіднейському ярмарку, зокрема вони покаталися на бамперних машинках та високих гойдалках.