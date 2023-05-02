Умер знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин

Дизайнеру было 59 лет. Двумя днями ранее скончался его учитель и наставник Слава Зайцев.

Известный российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена Марина Юдашкина, пишет Meduza. Долгое время дизайнер страдал от онкологического заболевания и практически не появлялся на публике.

Днем ранее Валентин Абрамович общался с журналистами, комментируя смерть своего друга и наставника, кутюрье Славы Зайцева.

"Мир потерял великого модельера, художника и творца. Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам", — говорил Юдашкин.

Слава Зайцев и Валентин Юдашкин Фото: ТАСС

Последние несколько лет дизайнер страдал от онкологического заболевания, но продолжал работать, говоря, что хочет найти того, кто "подхватит знамя и пойдет дальше".

Последний раз на публике Юдашкин появлялся в прошлом году Фото: Комсомольская правда

Последний раз он появлялся на публике в прошлом году, представив свою новую коллекцию на Московской неделе моды.

Также он должен был участвовать в Неделе моды в Париже, но он так и не высказался по поводу вторжения ВС РФ в Украину, так что глава Федерации высокой моды Ральф Толедано убрал его выступление.

Заниматься модой Валентин Юдашкин начал еще при СССР. Он родился в поселке Баковка Московской области в рабочей семье. Окончил с отличием Московский индустриальный техникум в 1986 году. Обучался в Доме моды Славы Зайцева.

Валентин Юдашкин и его коллекция "Фаберже" Фото: скриншот

Свою первую коллекцию "Фаберже" Юдашкин создал еще в 1987 году, но смог показать ее на Неделе моды в Париже только в 1991 году. Коллекция произвела фурор, одно из платьев даже попало в экспозицию Лувра.

Валентин Юдашкин основал свой модный дом Valentin Yudashkin, который в 1996 году получил статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды, уже через год в Москве был открыт первый бутик дизайнера.

Валентин Юдашкин на показе Фото: РИА Новости

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте. Одевал российских звезд, среди его клиенток были Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.

Алла Пугачева в платье от Юдашкина Фото: скриншот Милла Йовович в платье от Юдашина в фильме "Выкрутасы" Фото: Скриншот

В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для военнослужащих ВС РФ. 6 февраля 2012 года Юдашкин был официально зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина.

Иногда дизайнер появлялся в качестве ведущего на шоу "Модный приговор".

Дизайнер был женат только один раз, его супруга, Марина Юдашкина, управляла модным домом супруга. Дочь Юдашкина – Галина, вышла замуж за сына актрисы Людмилы Максаковой. У нее трое детей.

Напомним, ранее Фокус писал о Славе Зайцеве. Первый и последний советский кутюрье, которого прозвали "Красным Диором", умер в подмосковной больнице 30 апреля 2023 года, куда его доставили с желудочным кровотечением.