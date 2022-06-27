Больной раком Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на публике

Он представил свою новую коллекцию на Московской неделе моды

Один из самых известных российских модельеров – Валентин Юдашкин, впервые за долгое время появился на публике. Дизайнер уже давно болеет раком. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Юдашкин представил свою новую коллекцию на Московской неделе моды. Показ проходил в парке Зарядье.

Фото: Комсомольская правда

58-летнего модельера сопровождала его супруга – Марина Юдашкина. Она же поддерживала его, когда дизайнер выходил на поклон.

[ + – ] Валентин Юдашкин и певица Жасмин Фото: Комсомольская правда [ + – ] Валентин Юдашкин Фото: Комсомольская правда

Светское мероприятие посетили российские селебрити – близкие друзья и клиенты Юдашкина. Филипп Киркоров пришел вместе со своим отцом Бедросом, также отметились Олег Газманов, Сергей Зверев, Анита Цой и Дмитрий Дюжев, а также Ирина Винер. Та, к слову, разводится с миллиардером Алишером Усмановым. Пара уже подала заявление в суд, и будет делить баснословное состояние. Но, скандала, судя по всему, не будет. По слухам, материальных претензий они к друг другу не имеют.

Напомним, после начала войны в Украине, карьера модельера пострадала – его не пустили на Неделю моды в Париж. 8 марта модельер должен был представить новую коллекцию в онлайн-формате. Но он не высказался однозначно по поводу вторжения ВС РФ в Украину, так что глава Федерации высокой моды Ральф Толедано убрал его выступление.

Позже стало известно, что модельер продает свой пентхаус в Нью-Йорке. Квартира за 8 миллионов долларов находится в верхнем Ист-Сайде, а с террасы на крыше открывается вид на Центральный парк.

Интересно, но Московская неделя моды, где представил свою коллекцию Юдашкин, и называется "московской", но она всероссийская. В столицу РФ приехали дизайнеры со всей страны. Всего за неделю в Москве прошло 125 показов.