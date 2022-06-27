Хворий на рак Валентин Юдашкін уперше за довгий час з'явився на публіці

Він презентував свою нову колекцію на Московському тижні моди.

Один із найвідоміших російських модельєрів Валентин Юдашкін уперше за довгий час з'явився на публіці. Дизайнер уже давно хворіє на рак. Про це пише "Комсомольська правда".

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Юдашкін представив свою нову колекцію на Московському тижні моди. Показ відбувся в парку "Заряддя".

Фото: Комсомольська правда

58-річного модельєра супроводжувала його дружина Марина Юдашкіна. Вона підтримувала його, коли дизайнер виходив на поклон.

[ + – ] Валентин Юдашкін і співачка Жасмін Фото: Комсомольська правда [ + – ] Валентин Юдашкін Фото: Комсомольська правда

Світський захід відвідали російські селебриті: близькі друзі та клієнти Юдашкіна. Філіп Кіркоров прийшов разом зі своїм батьком Бедросом, також відзначилися Олег Газманов, Сергій Звєрєв, Аніта Цой і Дмитро Дюжев, а також Ірина Вінер. Та, до речі, розлучається з мільярдером Алішером Усмановим. Пара вже подала заяву в суд і ділитиме нечуваний статок. Але скандалу, зважаючи на все, не буде. З чуток, матеріальних претензій вони одне до одного не мають.

Нагадаємо, після початку війни в Україні кар'єра модельєра постраждала — його не пустили на Тиждень моди в Париж. 8 березня модельєр мав презентувати нову колекцію в онлайн-форматі. Але він не висловився однозначно з приводу вторгнення ЗС РФ до України, тож глава Федерації високої моди Ральф Толедано прибрав його виступ.

Пізніше стало відомо, що модельєр продає свій пентхаус у Нью-Йорку. Квартира за 8 мільйонів доларів розташована у верхньому Іст-Сайді, а з тераси на даху відкривається краєвид на Центральний парк.

Цікаво, але Московський тиждень моди, де представив свою колекцію Юдашкін, і називається "московським", але він всеросійський. У столицю РФ приїхали дизайнери з усієї країни. Усього за тиждень у Москві відбулося 125 показів.