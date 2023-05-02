Появилось новое фото принцессы Шарлотты к ее 8-летию

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, отмечает свой восьмой день рождения.

Шарлотта, средний ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, во вторник, 2 мая, отметила свой восьмой день рождения. В честь этого особого дня была опубликована новая фотография юной принцессы. Об этом пишет PageSix.

На фотографии принцесса улыбается в белом цветочном платье, сидя в белом плетеном кресле. На снимке видно, что у нее нет нескольких зубов.

"Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения!" — написали ее родители.

Новое фото является частью ежегодной традиции королевской пары, поскольку 40-летний Уильям и 41-летняя Кейт делились снимками в честь дней рождения Шарлотты в прошлые годы.

На фотографиях, опубликованных к седьмому дню рождения принцессы в прошлом году, видно, как она улыбается в камеру и позирует с собакой королевской семьи.

Напомним, жена принца Уэльского часто делится интересными рассказами о своих наследниках, а в начале прошлой недели она обнародовала подробности о любимом фильме принцессы Шарлотты.

Также Фокус писал, что королевский фотограф рассказал, чем уникальна принцесса Шарлотта.