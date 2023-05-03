Королева-консорт Камилла наденет мантию королевы Елизаветы на коронацию Чарльза (фото)

Среди образов короля и его супруги будут мантии предыдущих монархов Великобритании.

75-летняя жена короля Чарльза III наденет на коронацию мужа наряд его покойной матери, королевы Елизаветы II. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте королевской семьи Великобритании.

Мантию, которую первоначально сшили для королевы Елизаветы, наденет ее невестка, королева Камилла, на коронацию ее и короля Чарльза III. Оба их величества будут носить два разных набора мантий во время службы 6 мая: мантии государства, которые надевают по прибытии в Вестминстерское аббатство, и мантии имения, надеваемые после отъезда.

Государственная мантия Камиллы была сделана для королевы Елизаветы в 1953 году. Как и мантия его матери, мантия короля Чарльза III изготовлена из темно-красного бархата. Мантию носил дедушка монарха, король Георг VI, во время своей коронации в 1937 году.

Мантия королевы Елизаветы II

Между тем мантия имения Камиллы была разработана и вышита вручную в Королевской школе рукоделия. По словам Букингемского дворца, "дизайн Королевской школы рукоделия опирается на темы природы и окружающей среды, показывая национальные эмблемы Соединенного Королевства, а также отдавая дань Его Величеству Королю".

Сообщают, что мантия отражает "расположение их величеств к миру природы". На наряде Камиллы изображены насекомые, в том числе пчелы и жук, а также такие растения, как ландыш, который был в ее свадебном букете и считался любимым цветком королевы Елизаветы, и дельфиний, который является одним из любимых цветов Чарльза.

Мантии королевы Елизаветы II и короля Георга VI

Корона, которая используется для коронации королевы-консорта Камиллы, также отдаст дань уважения ее свекрови. Еще в феврале дворец объявил, что корона королевы Марии, которую выбрала Камилла, будет обновлена бриллиантами, которые "были частью личной коллекции ювелирных изделий королевы Елизаветы II в течение многих лет носились Ее покойным величеством как броши".

Напомним, что еще может одеть Камилла Паркер-Боулз во время коронации мужа.

Также Фокус подробнее писал о будущей коронации Чарльза ІІІ.