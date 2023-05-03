Кейт Миддлтон показала новое фото принцессы Шарлотты с домашним любимцем

Накануне единственная дочь принца и принцессы Уэльской отметила восьмой день рождения.

8-летняя принцесса Шарлотта позировала фотографу со своим домашним любимцем. Еще один праздничный портрет дочери принц и принцесса Уэльские опубликовали в своем Instagram.

Королевские супруги удивили поклонников второй новой фотографией единственной дочери.

"Спасибо за все поздравления с днем рождения", — подписали они фото именинницы и черного пса Орлы.

На фото изображена Шарлотта, обнимающая своего любимца из Уэльса на траве. Кокер-спаниель королевской семьи также появился на одном из фото седьмого дня рождения принцессы в прошлом году.

Автором снимка стала Милли Пилкингтон, которая также фотографировала принца Луи на его пятый день рождения.

"Такая честь, что меня попросили сделать твой портрет, Шарлотта. А еще больше, что ваши родители этим поделились. Спасибо, что сделали мою съемку с вами такой веселой. Вы так же прекрасны по характеру, как и в жизни ❤️", — прокомментировала свое сотрудничество с королевскими особами фотограф.

Принцесса Шарлотта с домашним любимцем

Что касается Кейт Миддлтон, то она была автором снимка Шарлотты, который был опубликован в канун восьмого дня рождения принцессы. Жена принца Уильяма сфотографировала свою дочь в Виндзоре, когда она сидела, улыбаясь, в светлом плетеном кресле в белом платье.

Дочери принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, которая сейчас третья в очереди на престол, 2 мая 2023 исполнилось 8 лет.

Принцесса Шарлотта

Напомним, появился новый портрет принцессы Шарлотты к ее дню рождения.

Также Фокус писал о любимом фильме принцессы Шарлотты.