Реакция Лагерфельда и таракан-звезда. Главные мемы о Met Gala 2023

Традиционно каждое шумное событие провоцирует создание волны мемов в Сети.

В первый понедельник мая традиционно прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. На официальное мероприятие прибыли первые звезды современности. Среди них Рианна, Джей Ло, Пенелопа Крус, Дуа Липа, Джиджи Хадид и другие знаменитости. В частности, были две украинки — дизайнер Светлана Бевза и модель Паша Гаруля.

Несмотря на помпезность события и строгие правила от основательницы бала Анны Винтур, мероприятие не обошлось без шлейфа мемов в Сети. Фокус рассказывает о самых популярных шутках.

Поскольку темой вечера стал покойный немецкий модельер Карл Лагерфельд и его "линия красоты", пользователи соцсетей шутят, что ему, мягко говоря, не очень понравились бы некоторые образы звезд.

"Карл Лагерфельд в раю после просмотра образов на Met Gala, посвященного ему", — подписали поклонники дизайнера знаменитый мем с Беном Аффлеком.

Также шутили о том, как обычно выглядят люди, критикующие образы балла.

Особое внимание уделили образу Джареда Лето, пришедшего в Метрополитен-музей в костюме любимой кошки Лагерфельда Шупетт.

Массивная накидка беременной во второй раз Рианны также стала поводом для шуток и сравнения певицы с пирожным.

Украинцы же считают, что на модном мероприятии в Нью-Йорке не хватало пса Патрона.

Кроме Патрона, стоило пригласить еще немецкого стилиста Фрэнка Уайлда, который ежедневно с 24 февраля 2022 демонстрирует в своих соцсетях лифто-луки на украинскую тематику.

Также шутили о вероятном присутствии на мероприятии одного из главных героев культового сериала "Офис" Дуайта Шрута.

Образ Педро Паскаля сочли лучшим для того, чтобы фотографировать показатели счетчика в коридоре.

А "кошачьи" луки Доджи Кэт и Джареда Лето сравнили со знаменитым мемом о Человеке-Пауке.

Также зрители модного мероприятия ожидали увидеть на красной дорожке комедийного актера Адама Сендлера. А рэпера Lil Nas X сравнили со смурфиком.

Отдельной популярности заслужил живой таракан на красной дорожке Met Gala 2023.

Напомним, какие знаменитости не справились с выбором образов на Met Gala 2023.

Также Фокус писал о топе "голых" платьев Met Gala 2023.