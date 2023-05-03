Реакция Лагерфельда и таракан-звезда. Главные мемы о Met Gala 2023
Традиционно каждое шумное событие провоцирует создание волны мемов в Сети.
В первый понедельник мая традиционно прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. На официальное мероприятие прибыли первые звезды современности. Среди них Рианна, Джей Ло, Пенелопа Крус, Дуа Липа, Джиджи Хадид и другие знаменитости. В частности, были две украинки — дизайнер Светлана Бевза и модель Паша Гаруля.
Несмотря на помпезность события и строгие правила от основательницы бала Анны Винтур, мероприятие не обошлось без шлейфа мемов в Сети. Фокус рассказывает о самых популярных шутках.
Поскольку темой вечера стал покойный немецкий модельер Карл Лагерфельд и его "линия красоты", пользователи соцсетей шутят, что ему, мягко говоря, не очень понравились бы некоторые образы звезд.
"Карл Лагерфельд в раю после просмотра образов на Met Gala, посвященного ему", — подписали поклонники дизайнера знаменитый мем с Беном Аффлеком.
Также шутили о том, как обычно выглядят люди, критикующие образы балла.
Особое внимание уделили образу Джареда Лето, пришедшего в Метрополитен-музей в костюме любимой кошки Лагерфельда Шупетт.
Массивная накидка беременной во второй раз Рианны также стала поводом для шуток и сравнения певицы с пирожным.
Украинцы же считают, что на модном мероприятии в Нью-Йорке не хватало пса Патрона.
Кроме Патрона, стоило пригласить еще немецкого стилиста Фрэнка Уайлда, который ежедневно с 24 февраля 2022 демонстрирует в своих соцсетях лифто-луки на украинскую тематику.
Также шутили о вероятном присутствии на мероприятии одного из главных героев культового сериала "Офис" Дуайта Шрута.
Образ Педро Паскаля сочли лучшим для того, чтобы фотографировать показатели счетчика в коридоре.
А "кошачьи" луки Доджи Кэт и Джареда Лето сравнили со знаменитым мемом о Человеке-Пауке.
Также зрители модного мероприятия ожидали увидеть на красной дорожке комедийного актера Адама Сендлера. А рэпера Lil Nas X сравнили со смурфиком.
Отдельной популярности заслужил живой таракан на красной дорожке Met Gala 2023.
Напомним, какие знаменитости не справились с выбором образов на Met Gala 2023.
Также Фокус писал о топе "голых" платьев Met Gala 2023.