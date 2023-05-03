Скандальное жилище. Что известно о коттедже Фрогмор, в котором жили принц Гарри и Меган Маркл

Скромный коттедж Frogmore, расположенный на территории Виндзорского замка, постоянно оказывался на первых страницах таблоидов еще до Меган Маркл.

Про коттедж Фрогмор многие узнали, только когда принц Гарри и Меган Маркл переехали туда после того, как их отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон разладились. Это случилось в 2018 году, и британские СМИ писали про скандальный и очень дорогой ремонт, который затеяли герцоги Сассекские. Однако история этого коттеджа насчитывает более ста лет. О том, чем славился коттедж Фрогмор, написал Daily Mail.

Вначале марта стало известно, что король Чарльз официально выселил своего младшего сына и его жену из коттеджа на территории Виндзорского замка. Представители герцога и герцогини Сассекских подтвердили эту информацию.

"Мы можем подтвердить, что герцог и герцогиня Сассекские получили просьбу освободить свою резиденцию в коттедже Фрогмор", — сообщили представители скандальной королевской пары.

Фрогмор коттедж Фото: скриншот

Британский монарх, судя по всему, начал процесс выселения спустя всего день после того, как скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" попали на полки книжных магазинов.

Не исключено, что теперь в нем поселится младший брат короля, принц Эндрю, который был освобожден от своих королевских обязанностей после признания в том, что у него были отношения с несовершеннолетними. Королевское содержание ему тоже больше не полагается, а в своем нынешнем поместье с 30 комнатами Эндрю жить не может – у него не хватает денег.

Скандальное прошлое самого Фрогмора насчитывает более века. Когда-то там жил слуга королевы Виктории, Абдул Карим, известный также, как Мунши. Про его дружбу с королевой был снят фильм "Виктория и Абдул". Но когда великая и ужасная Виктория, которая правила более 63 лет, скончалась, Мунши изгнали из коттеджа и из Великобритании. Новый монарх Эдуард VII выслал его на родину, в Индию, позже Мунши жил в Пакистане.

Трейлер фильма "Виктория и Абдул"

В нескольких футах от коттеджа находится Королевская могила, где похоронены король Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон, впоследствии герцог и герцогиня Виндзорские.

Уоллис Симпсон и герцог Виндзорский похоронены рядом с коттеджем Фрогмор Фото: Getty Images

Его отречение от престола в 1936 году сделало герцога изгоем.

А рядом находится гораздо более величественный Фрогмор-Хаус, который изначально был построен для королевы Шарлотты, жены короля Георга III, монарха, который, как известно, сошел с ума и умер слепым, глухим, хромым и безумным. Он не узнавал своих детей и свою жену, и она правила вместо него. Георг жил уединенно в Виндзоре до своей смерти в 81 год.

Коттедж Фрогмор был построен для садовника королевы Шарлотты, чтобы он мог находиться рядом с ее оранжереями, где она выращивала кустарники и деревья для парка.

После коттедж был домом для прислуги, прежде, чем его переоборудовали в один большой дом с садом.

С 1925 по 1934 год коттедж был убежищем великой княгини Ксении, сестры царя Николая II. Она была одним из немногих членов российской царской семьи, которым удалось бежать после 1917 года.

После коттедж стал домом для графини Марины Сергеевны Голенищевой-Кутузовой. Эта эффектная женщина работала в модном доме Коко Шанель в Париже, где познакомилась с сыном княгини Ксении – князем Дмитрием Александровичем. Князь был очарован, женился на ней и Марина, которую все звали Мирой, добавила коттеджу Фрогмор скандальности.

Свадьба графини Миры и князя Дмитрия Александровича Фото: Скриншот

По данным МИ5, очаровательная Мира водила дружбу с модельершей Анной Волкофф, которая работала на итальянскую фашистскую организацию и состояла в тайном фашистском обществе в Лондоне. Анна в итоге была арестована в 1940 году и приговорена к 10 годам тюремного заключения.

А Мира якобы имела отношения с дядей покойной королевы Елизаветы II, герцогом Кентским. И ее дочь Надежда была рождена именно от него, а не от ее мужа. Мира и Дмитрий развелись, он женился во второй раз, а Мира В 1944 году эмигрировала в США, где снова вышла замуж и работала в универмаге Saks на Пятой авеню в Нью-Йорке. Она умерла в Коннектикуте в январе 1969 года.

Ее дочь Надежда, которая вполне могла быть двоюродной сестрой королевы Елизаветы, переехала в Канаду, где воспитала троих детей. Она умерла в Ванкувере в сентябре 2002 года.

Напомним, ранее княгиня Ольга Романова — единственная дочь князя Андрея Александровича от второго брака с англичанкой Надин Сильвией Адой МакДугалл рассказала о том, как чуть не вышла замуж за своего кузена, принца Чарльза.