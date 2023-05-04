Музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковую фигуру Чарльза III

Фигура монарха в сопровождении других восковых членов королевской семьи была выставлена ​​на церемонии возле здания королевы Виктории.

За несколько дней до коронации короля Чарльза в Вестминстерском аббатстве, музей мадам Тюссо провел специальную церемонию возле здания королевы Виктории в Сиднее, чтобы продемонстрировать восковую фигуру нового монарха. Об этом пишет The Guardian.

Он был показан вместе со своей семьей восковых фигур: принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и принцем Гарри, фигура которого была заметно отодвинута в сторону от красной ковровой дорожки. Музей мадам Тюссо явно оскорбил Меган Маркл отсутствием ее фигуры вместе с другими членами королевской семьи.

Восковые фигуры королевской семьи Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри будет присутствовать на церемонии своего отца, а Меган останется дома в Монтесито с детьми. Однако маловероятно, что герцог Сассекский примет участие в коронации или будет стоять на балконе Букингемского дворца.

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