Эмбер Херд уехала из США, – СМИ

После проигрыша в суде Джонни Деппу по делу о клевете актриса буквально пропала с радаров.

37-летняя американская актриса Эмбер Херд переехала в пригород Мадрида (Испания) со своей двухлетней дочерью, при этом ее подруга, писательница Ева Барлоу осталась в США, сообщает Daily Mail. По информации журналиста издания Элисон Бошофф, Эмбер не появлялась в СМИ после проигрыша в суде бывшему мужу Джонни Деппу в июне прошлого года, и за это время в ее жизни произошли существенные перемены.

"Я могу сообщить, что Херд ушла из Голливуда и незаметно переехала в Испанию со своей маленькой дочерью Уной. Подруга сказала: "Она говорит на двух языках по-испански и счастлива там, воспитывая дочь вдали от всего шума". Я не думаю, что она торопится вернуться на работу или в Голливуд, но она, вероятно, вернется, когда придет время, для правильного проекта", – пишет автор.

В июле прошлого года Эмбер продала свой дом в Юкка-Вэлли, штат Калифорния, за 1,1 миллиона долларов, что почти в два раза выше той цены, которую она заплатила за него при покупке.

В октябре актриса с Евой Барлоу отдыхала на Майорке, где попала в объектив папарацци. Ходили слухи, что в то время она жила в арендованном доме на острове. Теперь же Херд поселилась за пределами Мадрида.

После скандала с судом актриса практически не снималась. Ее последние на сегодня проекты – "Аквамен и потерянное королевство", а также низкобюджетная лента "В огне".

Не исключено, что Херд рассталась с Барлоу. Повод для таких слухов она дала, когда опубликовала эссе на Substack, в котором говорилось, что она "ищет оптимизма в конце года, изменившего жизнь".

Эмбер херд с дочерью Уной

"Сегодня мне напомнили прекрасный отрывок из стихотворения Халила Джебрана о том, почему силу нужно подпитывать и оживлять в нас самих, часто в одиночестве", – среди прочего отметила Эмбер.

А вот у бывшего мужа Херд, Джонни Деппа, жизнь кипит. Он недавно провел отпуск на своем острове Литл-Пэррот-Кей на Багамах с Сандрой, вдовой приятеля Джеффа Бека, и ее подругой Венди, мамой певца Джосса Стоуна.

22 и 23 мая актер выступит на благотворительном вечере Джеффа Бека в поддержку благотворительных организаций по защите животных в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Позже летом он вернется в кино для работы в качестве режиссера над фильмом о Модильяни, а затем отправится в турне со своей группой The Hollywood Vampires. Кроме того, в Сети уже появился первый тизер фильма "Фаворитка", где Джонни сыграл французского короля.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп и Эмбер Херд наконец-то урегулировали свои иски о клевете.