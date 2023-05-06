Названа стоимость коронации короля Чарльза III

Коронация короля Чарльза III обойдется британским налогоплательщикам в копеечку.

Букингемский дворец не обнародовал никаких реальных цифр, но предполагается, что церемония коронации Чарльза будет стоить от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63-125 миллионов долларов). Об этом пишет CNBC.

Коронация — первая за 70 лет — состоится сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве. Несмотря на то, что историческое событие заявлено как упрощенное мероприятие, в нем все равно будет много помпезности и событий. Сообщается, что коронация финансируется правительством Великобритании, а Букингемский дворец вносит неизвестную сумму.

Коронация будет включать в себя "Королевское шествие" и концерт в Виндзорских садах, где должны выступить Кэти Перри, Лайонел Ричи и Андреа Бочелли.

Кроме того, 8 мая сделали государственным праздником в честь этого события, которое, по оценкам CNBC, обойдется экономике Великобритании еще в 1,36 миллиарда фунтов стерлингов в виде потери производительности.

Напомним, согласно опросу YouGov, проведенному чуть более чем за две недели до коронации Чарльза и королевы-консорта Камиллы, 51% опрошенных взрослых считают, что церемония не должна финансироваться из казны государства.

Также Фокус писал, что на коронации будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Она уже прибыла в Лондон и встретилась с Акшатой Мурти, супругой премьер-министра Риши Сунака.