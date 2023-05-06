Алла Пугачева приехала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина (фото)

Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Примадонна не общалась с журналистами и прибыла на "Роллс-Ройсе".

Певица Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. Автомобиль проследовал мимо журналистов. Примадонна отказалась общаться с прессой, и выйдя из своего Rolls-Royce Phantom, сразу прошла в зал к семье умершего дизайнера. Об этом пишет "Фонтанка".

Певица прилетела из Израиля, где она сейчас живет вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, специально, чтобы попрощаться с Юдашкиным. Они дружили много лет, дизайнер создавал ее сценические наряды.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина Фото: Скриншот

"На похороны Валентина Юдашкина приехала Алла Пугачева. На переднем сидении сидит ее помощница Елена Чупракова", — сообщил один из журналистов. К семье дизайнера ее сопровождала охрана. Отмечается, что Rolls-Royce Phantom, на котором она приехала на похороны, подарил ей ранее ее супруг, Максим Галкин.

Леонид Якубович Фото: РИА Новости

Олег Газманов с женой Фото: РИА Новости

Александр Розенбаум с супругой Фото: MSK1

Дмитрий Маликов с супругой Фото: MSK1

Николай Басков Фото: MSK1

Сергей Зверев Фото: MSK1

Кроме нее, на похороны также приехали артисты Владимир Винокур и Клара Новикова, телеведущая Эвелина Хромченко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Надежда Бабкина, певец Олег Газманов, певец Дмитрий Маликов, Леонид Якубович и многие другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: MSK1

Напомним, Пугачева покинула Россию еще в прошлом году. Ее дети теперь посещают школу в Израиле, а муж Максим Галкин гастролирует по Европе и США. В России он объявлен "иноагентом". Пугачева и ее попросила внести в этот список, но этого не произошло.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина Фото: Скриншот

Она избавилась от недвижимости в РФ и продала свой бизнес.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Незадолго до смерти он ездил в Израиль, где живет его мать. Он встречался с Аллой Пугачевой и ее семьей.

Фокус писал о том, чем прославился Валентин Юдашкин.