Поклонники принцессы Дианы вспоминают, кто "настоящая королева Великобритании" (фото)

В соцсетях в день коронации Чарльза ІІІ и его жены Камиллы вспоминают покойную принцессу Диану.

Поклонники принцессы Дианы вспоминают "настоящую королеву" в день коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве. В Twitter фанаты королевской семьи Великобритании высказывают свои мысли относительно исторического события 6 мая 2023 года.

"Настоящей королевой Великобритании всегда будет Диана", — написал один пользователь.

"Королева, которой у нас никогда не было. Какая грустная, грустная история. Королева всех наших сердец", — написал другой пользователь в Twitter рядом с черно-белой фотографией принцессы Дианы.

"Принцесса Диана — единственная настоящая королева сегодня и всегда", — написал третий поклонник бывшей жены Чарльза ІІІ.

Впрочем, один королевский поклонник отметил, что принцесса Диана, вероятно, не имела бы никакого интереса к этому событию, будь она до сих пор жива.

"Нет. Она пошла дальше", — твитнул несогласный. "Она безмятежно потягивала бы коктейль. Она бы не была мелкой, как половина Twitter. Она бы любила своего сына, наследника престола, и поддерживала свою семью".

Старший сын Елизаветы II и принцесса Диана развелись в 1996. Через год после этого мать принца Гарри и принца Уильяма попала в смертельное ДТП во Франции.

Принцесса Диана и король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

После этого британский монарх женился на давней подруге Камилле Паркер-Боулз, которая 6 мая 2023 года была коронована вместе с ним.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Фото: Getty

Напомним, твит с "реакцией" принцессы Дианы на ухудшение погодных условий в день коронации стал вирусным в Сети.

Также Фокус писал о почетных гостях коронации Чарльза ІІІ.