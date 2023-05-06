Дети и суматоха. Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились личным видео с коронации короля Чарльза

На очаровательном видео, которое принц и принцесса Уэльская опубликовали в своем Instagram, видно, как они собирались и поспешно садились в машины, чтобы успеть вовремя.

Принц и принцесса Уэльские поделились личным видео, снятым во время коронации короля Чарльза. Там есть уникальные кадры, демонстрирующие, как семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма собиралась в Вестминстерское аббатство. Видео появилось в личном аккаунте пары.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как принц Уильям с семьей собираются выезжать на коронацию из Кенсингтонского дворца, королевской резиденции на западе Лондона.

Принц и принцесса Уэльские опубликовали видео с коронации

Так как большинство увидели Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принцев Луи, Джорджа и принцессу Шарлотту уже когда они прибыли в Вестминстерское аббатство, то это видео демонстрирует уникальные кадры немного поспешных сборов.

Реакция принца Луи и принцессы Шарлотты на кортеж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Кейт Миддлтон в своем роскошном наряде Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Уильям распахивает дверь и Луи с Шарлоттой приходят в восторг, когда видят автомобили, которые доставят их в аббатство на коронацию дедушки. К слову, принца Джорджа с ними нет, он был почетным пажом Чарльза, а потому ехал в другое время.

На видео можно увидеть, как принц Уильям садится в машину, неловко подобрав свою бархатную мантию, а также как Кейт Миддлтон спускается по ступеням в своем роскошном платье от Alexander McQueen, которым через считанные минуты будет восхищаться весь мир.

Самой коронации на видео нет, но есть несколько кадров с военными, королем Чарльзом с королевой Камиллой, которые машут из кареты и семьей принца Уильяма по дороге в Букингемский дворец.

Принц и принцесса Уэльские опубликовали несколько фото с коронации

Также есть кадры, снятые оператором с площадки перед дворцом, когда королевская семья вышла на балкон, чтобы поприветствовать народ, собравшийся внизу. Зафиксирован момент, когда внуки короля Чарльза с восторгом смотрели за полетом авиации.

Принц Луи в карете Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Принц Джордж на балконе Букингемского дворца Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, на коронации дедушки принцесса Шарлотта появилась в таком же головном уборе из серебра и хрусталя, как и у ее матери. Также на ней было схожее, но более простое платье.

А принц Джордж исполнял важную роль пажа, так что был одет в красную форму.

Принц Гарри также присутствовал на коронации, но, как только она закончилась, сразу отправился в аэропорт, чтобы улететь в США на день рождения сына Арчи. Отец приглашал его на торжественный ужин, но принц предпочел вернуться к жене и детям.