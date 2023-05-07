Кейт Миддлтон встретилась с фанатами в Виндзоре на коронационном обеде (фото)

После шикарного наряда, который жена Уильяма засветила на коронации Чарльза III, принцесса Уэльская вышла в свет в кроссовках и удобном голубом блейзере.

В день коронации короля Чарльза Кейт Миддлтон блистала в роскошном наряде от Alexander McQueen. Но на следующий день, когда она с принцем Уильямом посетила празднования, посвященные коронации в Виндзоре, она выглядела куда более обыденно, хоть и очень мило. Об этом пишет Daily Mail.

7 мая по всей Великобритании проходят уличные гуляния, посвященные коронации, по которым разъехались члены королевской семьи. Кейт Миддлтон и принцу Уильяму достался Виндзор.

Так что принцесса Уэльская сменила свой роскошный наряд и драгоценности на простые черные брюки, кроссовки и нежно-голубой блейзер от Reiss за 298 фунтов стерлингов. Но без дорогих украшений не обошлось: на Кейт были жемчужные сережки за 425 фунтов стерлингов от Annoushka Ducas.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронационном обеде в Виндзоре

Принц Уильям также был в свободном пиджаке, брюках, кроссовках и в рубашке без галстука.

Он и Кейт Миддлтон присутствовали на большом коронационном обеде возле королевского замка в Виндзоре.

Они сделали множество селфи с поклонниками, правда, одна из американских фанаток так крепко вцепилась в шею принцессы, что ее телохранителю даже пришлось сделать замечание.

Фото: Getty Images

А одна маленькая девочка была в таком восторге, увидев настоящую принцессу, что даже расплакалась. Кейт Миддлтон обняла ее, спросив перед этим, не хочет ли малышка утешений.

А Уильяму вручили банку "Возвращения короля", специально сваренного органического "коронационного эля" с портретом его отца, короля Чарльза.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронационном обеде в Виндзоре

Интересно, но хотя официального королевского протокола о селфи не существует, у членов королевской семьи есть правило не давать автографы, чтобы их нельзя было продать за большие деньги. А вот в селфи они обычно не отказывают.

Хотя ранее принцы Уильям, Гарри и король Чарльз говорили, что селфи они не любят. В итоге первым, кто сделал селфи, стал именно Чарльз еще в 2014 году. А другие члены королевской семьи, от Софи Уэссекской до принца Гарри и Меган Маркл, последовали его примеру.

Покойная королева Елизавета II не была поклонницей селфи и вежливо отказывалась, если ее когда-либо просили сделать одно, поскольку считалось, что она предпочитает зрительный контакт. Однако это было скорее личным предпочтением, чем каким-либо правилом.

Уильям ранее шутил, что у него "аллергия на селфи", в то время как Гарри однажды сказал фанату, что "селфи — это плохо".

Напомним, на коронации Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта блистали в похожих нарядах от McQueen из белого шелкового крепа. И схожих серебряных украшениях, напоминающих тиары.

Платье принцессы Уэльской украшала вышивка с розами, чертополохом, нарциссом и трилистником, чтобы обозначить четыре нации.

А вот принц Гарри был не слишком патриотичен, выбрал костюм-тройку от французского бренда Диор. Модные эксперты посчитали, что вскоре он и Меган Маркл начнут сотрудничество с этим домом моды.