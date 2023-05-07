Принц Уильям признался, что королю Чарльзу III тяжело было носить роскошную корону (фото)

Корона Святого Эдуарда из литого золота, украшенная драгоценным камнями, весит 5 фунтов. Из-за такого веса у Чарльза III к концу официальной церемонии заболела шея.

Принц Уильям на следующий день после коронации встретился с фанатами королевской семьи в Виндзоре. Его сопровождала Кейт Миддлтон. Принц и принцесса Уэльская пообщались с собравшимися и принц признался, что его отцу было тяжело носить корону. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон делали селфи с поклонниками и непринужденно болтали. Так, принц Уильям честно рассказал фанатам, что корона Святого Эдуарда, которую носил короля Чарльз на коронации, была очень тяжелой и у Чарльза заболела шея.

Корона изготовлена из литого золота в 1661 году для коронации короля Чарльза II. Как предполагают, для ее изготовления использовали золото из венца святого Эдуарда Исповедника, английского монарха, который правил в XI веке.

Корона Святого Эдуарда весит почти три килограмма Фото: Getty Images

Корона святого Эдуарда относится к так называемым Драгоценностям Короны, которые хранятся в Тауэре.

Она украшена 444 драгоценными камнями. Из-за ее тяжести в свое время короноваться ею отказались королева Виктория и Эдуард VII. Ее вес — 5 фунтов, это почти три килограмма.

Корона Святого Эдуарда стала одной из двух корон, которые надевал король Чарльз на коронации 6 мая. И архиепископу Кентерберийскому пришлось ее поправлять, чтобы она не упала с головы короля. После король надел Корону Британской Империи, которая славится историческими драгоценными камнями, которыми она украшена: сапфиром святого Эдуарда, рубином Черного принца, сапфиром Стюартов и алмазом Куллинан-II. Весит она горазда меньше – чуть более килограмма.

Корона Британской Империи более знаменита и меньше весит Фото: Getty Images

"Я думаю, что прошлой ночью у него болела шея из-за короны… она чертовски много весит", — честно сказал принц Уильям собравшимся фанатам.

А одна женщина в толпе похвалила Кейт Миддлтон за головной убор от Jess Collett x Alexander McQueen, который она носила на коронации, сказав ей: "Мне понравился твой головной убор".

Кейт Миддлтон и ее дочь, принцесса Шарлотта, появились на коронации в схожих головных уборах в виде венков из серебра и хрусталя.

Прогулка принца Уильяма и Кейт Миддлтон завершилась через 40 минут. Коронационные празднования сегодня продолжатся концертом, на котором выступят Лайонел Ричи, Кэти Перри и Take That.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронационном празднике Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Мероприятия Coronation Big Lunch проходят по всей Великобритании, в том числе в лондонском Риджентс-парке. И их посещают члены королевской семьи. Так, в Крэнли герцог и герцогиня Эдинбургские присоединятся к жителям и представителям Королевского британского легиона.

А сестра короля Чарльза, принцесса Анна и ее супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс вечеринку в Суиндоне.

К слову, на коронации брата принцесса Анна получила важную роль. И единственная из членов королевской семьи возвращалась в Букингемский дворец верхом, а не в карете. Она пошутила, что ей пришлось надеть военную форму и это избавило ее от необходимости выбирать торжественный наряд и шляпку.