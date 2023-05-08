Принц Эндрю и Сара Фергюсон вместе посетили коронационный концерт Чарльза ІІІ (фото)

Бывшие супруги присоединились к своим дочерям, принцессам Беатрис и Евгении.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и принц Эндрю вместе посетили концерт после коронации Чарльза ІІІ 7 мая 2023 года. Об этом пишет People.

Бывшие супруги показали дружеские отношения, когда сидели рядом на концерте "Coronation".

Герцог и герцогиня Йоркские присоединились к своим дочерям, 31-летней принцессе Евгении и 34-летней принцессе Беатрис, во время музыкальной феерии на территории Виндзорского замка, а также другим членам королевской семьи, включая новых короля и королеву.

Сара Фергюсон и принц Эндрю Фото: Getty Images

Несмотря на то, что бывшая жена принца Эндрю не была приглашена на официальную часть коронации в Вестминстерском аббатстве за день до этого, она появилась на концерте, на котором выступили Кэти Перри, Лайонел Ричи и другие звезды.

Герцогиня Йоркская поздравила новоиспеченных короля и королеву в своих соцсетях. Она отметила исторический момент в Instagram, поделившись снимком королевской пары с этого дня. Писательница опубликовала фотографию короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы, которые машут поклонникам, когда они покидали Вестминстерское аббатство.

"Искренние поздравления их Величествам, королю и королеве", — написала мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Сын усопшей Елизаветы II и Сара Фергюсон развелись в 1996 году. От их союза подрастают две дочери — принцессы Беатрис и Евгения.

Напомним, Сара Фергюсон отреагировала на то, что ее не пригласили на коронацию брата бывшего супруга.

Также Фокус писал о вероятных гостях коронации, пропустивших историческое событие 6 мая 2023 года.