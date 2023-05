Правило 3 секунд: принцесса Шарлотта съела зефир, который упал на траву

Принцесса Шарлотта не хотела тратить впустую свое угощение из зефира после того, как уронила его на землю.

Принцесса Шарлотта посетила мероприятие The Big Help Out вместе с принцем и принцессой Уэльскими, а также ее братьями. Семья посетила 3-ю скаутскую хижину Аптона в Слау, где они помогли улучшить здание. Девочку поймали на моменте, когда она уронила жаренный зефир на траву. Об этом пишет The Mirror.

Понятно, что не желая тратить угощение впустую, восьмилетняя принцесса быстро подняла его и продолжил есть. Видеозапись этого момента была опубликована в Twitter, и королевские фанаты сочли инцидент забавным. На видео Шарлотта стоит позади мамы Кэтрин, принцессы Уэльской, и брата принца Луи.

Один из пользователей написал: "Принцесса Шарлотта уронила еду, подняла ее и снова съела!!"

Другой заметил: "Приятно видеть, что даже члены королевской семьи используют "правило трех секунд". Принцесса Шарлотта роняет свой зефир, но он должно быть слишком вкусный, чтобы оставить его в траве".

Третий одобрил: "Я могу поручиться — жаренный зефир стоит даже пяти секунд! Мне нравится, что это совершенно нормально!"

Высокопоставленные члены королевской семьи вместе с детьми участвовали в ремонте хижины скаутов Аптона в Слау, к западу от Лондона, и общались с местными жителями. По информации зарубежных СМИ, решение Уилла и Кейт привезти своих детей держалось в секрете до их прибытия, чтобы свести к минимуму любую суету вокруг детей, которых постепенно знакомят с идеей публичных мероприятий. Кроме того, родители настаивали, чтобы их дети были максимально задействованы вместе с другими участниками.

Шарлотта и Луи помогали раскрашивать кашпо, а Джордж присоединился к своему отцу, который что-то сверлил. Кейт следила за ними, позволяя им делать все так, как им нравится.

В конце дети Кейт и Уильяма постреляли из лука по целям.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Напомним, на коронации Чарльза III и коронационном концерте юная принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, заявила о себе как ребенок, который смело может претендовать на звание самой стильной наследницы.

Также Фокус писал, что принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации дедушки.