Принц Джордж доказывает, что "будущее монархии будет ярким", — эксперт

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнил важную роль в коронации Чарльза ІІІ.

Принц Джордж доказывает, что "будущее монархии будет ярким", считает эксперт. Об этом пишет The Sun.

Девятилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал самым молодым членом монархии, когда-либо игравшим высокую роль в коронации в истории Великобритании. Каррен Брейди с восторгом отреагировала на появление внука короля на церемонии: "Сосредоточенность запечатлелась на его лице, его губы были сжаты. Он не поставил ногу неправильно. Он шел с огромным достоинством и спокойным выражением лица позади своего дедушки, помогая нести его тяжелую, изысканную мантию в Вестминстерском аббатстве".

"Очевидно, что будущее королевской семьи выглядит ярким", — добавила эксперт.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

Она также прокомментировала, как пятилетний принц Луи снова "украл шоу", зевая и активно махая руками.

В частности, Каррен выразила приверженность дочери принца Уильяма принцессе Шарлотте.

"Мне нравилось наблюдать, как Шарлотта защищает Луи, когда они входили в аббатство, как и любая старшая сестра, чтобы убедиться, что ее младший брат оставался сосредоточенным и придерживался отрепетированного плана", — отметила она.

Каррен предположила, что принц Уильям и Кейт Миддлтон хотели, чтобы их дети играли значительную роль в коронации, особенно принц Джордж.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

Напомним, принц Луи снова насмешил поклонников активным поведением на балконе Букингемского дворца.

Также Фокус писал о главных мемах из коронации Чарльза III.