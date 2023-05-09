Кейт Миддлтон раскрыла прозвище принца Луи дома (видео)

Младший сын принца и принцессы Уэльских помогал им во время визита в хижину скаутов.

Стало известно, как Кейт Миддлтон неофициально называет своего младшего сына принца Луи. Об этом пишет Independent.

Принцесса Уэльская вспомнила милое прозвище для своего наследника во время визита в хижину скаутов в Слау.

Вместе с мужем и двумя их старшими детьми, девятилетним принцем Джорджем и восьмилетней принцессой Шарлоттой, Кейт помогала пятилетнему Луи, когда он пробовал зефир у костра.

Когда мама троих помогла разложить зефир между двумя печеньями, Кейт сказала сыну положить остатки палки на костер и произнесла его тайное имя.

Можно услышать, как она говорит: "Положи это на огонь, Лу-баг! (Лу-жук)".

Принц Луи

Королевские поклонники увлеклись милым прозвищем, которое королевская мама дала своему сыну.

"Лу-баг..??? Это так мило!!!!", "Лу-баг такой милый", — комментируют видео поклонники британских роялов.

Принц Луи

Пятилетний Луи сейчас четвертый в очереди на британский престол после отца, старшего брата Джорджа и сестры Шарлотты.

Напомним, принц Луи и принцесса Шарлотта трогательно держались за руки, когда шли сзади своих родителей на коронации Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о том, как принц Луи снова "украл шоу" на балконе Букингемского дворца.