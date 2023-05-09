Эксперт по чтению по губам раскрыл, что говорил принц Луи на коронации Чарльза ІІІ

Пятилетний сын принца и принцессы Уэльских вышел с семьей на балкон Букингемского дворца.

Эксперт по чтению по губам рассказал, что принц Луи спрашивал у своих братьев и сестер, когда он стоял на балконе Букингемского дворца и наблюдал за историческими событиями. Об этом пишет Mirror.

Принц и принцесса Уэльские вышли с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, а также их детьми, Шарлоттой, Джорджем и Луи, чтобы поприветствовать толпу людей, ожидавших нового британского монарха.

За несколько минут до начала пролета праздничной авиации было видно, как Луи стучит кулаками по балкону, нетерпеливо дожидаясь начала.

Когда самолеты и вертолеты начали слетать в небо, маленький Луи прищурился и спросил свою старшую сестру Шарлотту "Что это?", пока она улыбалась.

Читатель по губам считает, что Луи говорит: "Как это видно?", на что Джордж улыбается и отвечает: "Я знаю!"

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Его появление на балконе произошло после того, как пятилетний малыш зевал и капризничал во время службы по случаю коронации своего дедушки. Молодой член королевской семьи посетил службу в Вестминстерском аббатстве и, как ни странно, снова привлек внимание, продемонстрировав серию забавных выражений лица.

Во время первой половины церемонии можно было увидеть, как он сильно зевает, а также пользуется возможностью указать на что-то интересное своей сестре Шарлотте.

Семья Уэльских на балконе Букингемского дворца Фото: Getty

Напомним, принц Луи зевал во время коронации дедушки.

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