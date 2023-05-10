Софи Уэссекская повторила образ Кейт Миддлтон на чайной вечеринке в Букингемском саду

Жена принца Эдварда, герцогиня Эдинбургская, появилась на приеме в очаровательном синем платье, которое уже надевала ранее.

В Великобритании продолжаются коронационные мероприятия и одним из них стала традиционная вечеринка в саду Букингемского дворца. Ее посетили принц Уильям, Кейт Миддлтон, брат короля принц Эдвард и его супруга, Софи Уэссекская. Софи для выхода в свет подобрала платье, которое отлично гармонировало с нарядом принцессы Уэльской. Об этом пишет Daily Mail.

После коронации нового монарха и королевы Камиллы в субботу 41-летняя Кейт и 40-летний Уильям вместе с герцогиней Софи, 58 лет, и принцем Эдуардом, 59 лет, возглавили мероприятие, посвященное волонтерам со всей Великобритании.

В Instagram Кейт и Уильям написали, что мероприятие призвано отметить людей, которые "делают невероятные вещи".

Софи ранее надевала свой наряд на скачки Фото: Getty Images

Кейт была одета в наряд от Elie Saab, который она уже надевала на скачки Royal Ascot в 2019 году. Но в этот раз она дополнила образ эффектными бриллиантовыми серьгами, клатчем и блестящими серебристыми туфельками.

Герцогиня Софи также решила обратиться за вдохновением к прошлому и выбрала голубое платье от Suzannah, которое она также надевала ранее на скачки Royal Ascot в 2022 году. Дресс-код скачек и вечеринки в саду Букингемского дворца предполагает платье длиной ниже колена и шляпку, так что наряд идеально подошел.

Софи и Кейт выбрали парные наряды Фото: Getty

У Кейт и Софи даже шляпки оказались схожего фасона: украшенные цветами под тульей.

Софи Уэссекская, супруга принца Эдварда Фото: Getty Images

Напомним, дни после коронации были чрезвычайно напряженными для членов королевской семьи. Одной церемонией в Вестминстерском аббатстве дело не ограничилось. Они также посещали праздничный концерт, уличные гуляние и встречались с волонтерами.

На коронации Кейт Миддлтон была в роскошном платье из шелкового крепа цвета слоновой кости от Alexander McQueen, а ее голову украшало украшение из серебра и хрусталя вместо привычной тиары. У принцессы Шарлотты был схожий головной убор.

На коронационном концерте Кейт блистала в красном костюме от того же бренда стоимостью 2280 фунтов стерлингов. И вместе с нею и принцем Уильямом были их старшие дети: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Когда на вечеринке принца спросили, где его дети, он пошутил, что они наверное были счастливы вернуться в школу. Потому что коронационные мероприятие были для них слишком утомительны.

Принц Луи, как известно, сначала хорошо держался на коронации дедушки, но потом начал зевать и крутится на месте. Так что из Вестминстерского аббатства его увели раньше, чем брата и сестру.