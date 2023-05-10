Кейт Миддлтон появилась на садовой вечеринке в позапрошлогоднем образе

Кейт Миддлтон поприветствовала 500 гостей, которые "делают экстраординарные вещи".

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Кейт Миддлтон после коронации Чарльза III продолжает активно работать, прилежно исполняя обязанности старшего члена королевской семьи. Она вместе с Софи Уэссекской и мужем, принцем Уильямом, устроили садовую (или, как ее еще называют, чайную) вечеринку в Букингемском дворце, чтобы отметить "людей, которые делают невероятные вещи". Об этом говорится на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Видимо, устав от постоянных переодеваний на торжествах, связанных с коронацией, в этот раз будущая королева решила долго не мудрить и надела наряд, в котором ранее уже появлялась на Royal Ascot в 2021 году. На ней были голубой костюм, состоящий из блузы с бантом и прозрачными рукавами со стразами и длинной плиссированной юбки от Elie Saab, которое она дополнила ослепительными серьгами "Lola" с бриллиантами и голубыми топазами от Kiki McDonough, серебристым клатчем и голубой шляпой от Elie Saab, а также туфлями цвета металлик от Gianvito Rossi.

Волосы принцессы были уложены в гладкую замысловатую прическу.

Кэтрин поприветствовала 500 гостей чаепития и поблагодарила их за труд на благо общества.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Софи Уэссекская и принц Эдвард Фото: Getty

Ранее Фокус писал о самых ярких образах Кейт Миддлтон на коронации, а также рассказывал, как ей удалось затмить королеву Камиллу на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Кроме того, мы писали о том, что принцесса Уэльская часто надевает одни и те же ансамбли по несколько раз.