Экономная принцесса. Кейт Миддлтон, которая любит повторять свои наряды

Принцесса Уэльская — мастер выбирать вещи, которые всегда элегантны и актуальны.

Related video

Мало того, что Кейт Миддлтон известна своим изысканным вкусом, от платьев Alexander McQueen до праздничных пальто Catherine Walker, но еще принцесса Уэльская известна своим умением виртуозно комбинировать наряды. Оказывается, частая смена модных образов — это удел королевских особ. Естественно, модная история Кейт Миддлтон известна некоторыми выдающимися повторениями нарядов. Известно, что она не один раз надевала крестильные наряды, которые были пошиты для праздничных дней детей Кейт и Уилла, а также, пальто, дизайн которых, она по слухам, создала сама.

Фокус собрал 10 лучших нарядов принцессы Уэльской, которые она надевала не раз.

2012 и 2019 годы

В первые годы своего пребывания в королевской семье Кейт выбрала клетчатое платье-пальто от Alexander McQueen для посещения школы в Беркшире. Позже она снова надела это же пальто на рождественскую церковную службу в Сандрингеме в 2013 году и потом снова — во время визита в Данди в 2019 году.

Кейт Миддлтон, 2012 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2019 Фото: Getty Images

2011 и 2021 годы

Впервые продемонстрировав блузку в морском стиле от Alexander McQueen в 2011 году, Кейт с тех пор надевала ее несколько раз, в том числе в Портсмуте в 2016 году. Затем во время посещения Имперского военного музея в 2021 году — через десять лет после того, как она впервые надела ее.

Кейт Миддлтон, 2011 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2021 Фото: Getty Images

2019 и 2022 годы

В марте 2019 года королева Елизавета II провела мероприятие в Букингемском дворце, посвященное 50-летию вступления Чарльза в должность принца Уэльского. Для публичного церемониального появления Кейт выбрала мятно-зеленое платье-миди от своей личной портнихи. Герцогиня переиграла элегантный образ для вечеринки в саду Букингемского дворца в мае 2022 года.

Кейт Миддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2022 Фото: Getty Images

2015 и 2022 годы

Впервые Кейт надела белое пальто от Alexander McQueen на крестины принцессы Шарлотты в 2015 году. Тогда она к нему подобрала эффектную шляпку Jane Taylor. С тех пор Кейт несколько раз надевала это пальто — последний раз на службе в Вестминстерском аббатстве в апреле 2022 года.

Кейт Миддлтон, 2015 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2022 Фото: Getty Images

2020 год

Кейт так любит этот розовый брючный костюм M&S, что в 2020 году она надевала его три раза. Впервые она надела костюм в марте во время посещения медицинских работников в Кройдоне, а затем снова надела брюки в сентябре, на встречу с многодетными родителями в Баттерси-парке в Лондоне. Наряд на принцессе в третий раз появился во время видео кампании "5 больших вопросов о… до пяти лет".

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

2019 и 2020 годы

Кейт надевала свой любимый жилет из нубука от Really Wild несколько раз за эти годы, начиная с пикника в 2012 году и заканчивая сентябрем 2020 года, когда она снова выбрала его, чтобы посетить группу скаутов в Лондоне. Он также появился на принцессе во время королевского турне по Пакистану в 2019 году.

Кейт Миддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2020 Фото: Getty Images

2011 и 2021 годы

Кейт Миддлтон заказала перешив платья Alexander McQueenа, которое она впервые надела на мероприятие BAFTA в Канаде в 2011 году, продемонстрировав его на зеленой ковровой дорожке первой в истории награды Earthshot Prize Awards 17 октября 2021 года, ориентированной на устойчивое развитие.

Кейт Миддлтон, 2011 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2021 Фото: Getty Images

2014 и 2019 годы

Кейт надела ярко-красное платье-пальто с золотыми пуговицами от Catherine Walker на службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве 11 марта 2019 года. Ранее принцесса надевала это же пальто во время официального визита в Новую Зеландию в 2014 году.

Кейт Миддлтон, 2014 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2019 Фото: Getty Images

2012 и 2018 годы

Миддлтон надевала это бирюзовое платье Jenny Packham с кружевными деталями на гала-концерт Олимпийских игр 2012 года, а в ноябре 2018 года вновь выбрала его для вручения премии Tusk Conservation Awards.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012 Фото: Getty Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018 Фото: Getty

2022 и 2023 годы

Принцесса Уэльская появилась в темно-бордовом костюме Roland Mouret, чтобы провести прием в честь Английской лиги регби на колясках 19 января 2023 года. Последний раз она носила этот комплект с блузкой с бантом во время своего визита в Бостон в 2022 году на вручение премии Earthshot Prize Awards.

Кейт Миддлтон, 2022 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2023 Фото: Getty Images

Также Фокус писал о 15 лучших выходов Кейт Миддлтон как старшего члена королевской семьи.