Економна принцеса. Кейт Міддлтон, яка любить повторювати свої вбрання

Принцеса Уельська — майстер обирати речі, які завжди елегантні та актуальні.

Related video

Мало того, що Кейт Міддлтон відома своїм вишуканим смаком, від суконь Alexander McQueen до святкових пальт Catherine Walker, але ще принцеса Уельська відома своїм умінням віртуозно комбінувати вбрання. Виявляється, часта зміна модних образів — це доля королівських осіб. Звичайно, модна історія Кейт Міддлтон відома деякими видатними повтореннями вбрання. Відомо, що вона неодноразово одягала хрестильні вбрання, які були пошиті для святкових днів дітей Кейт і Вілла, а також, пальто, дизайн яких вона, за чутками, створила сама.

Фокус зібрав 10 найкращих нарядів принцеси Уельської, які вона одягала не раз.

2012 та 2019 роки

У перші роки свого перебування в королівській родині Кейт обрала картату сукню-пальто від Alexander McQueen для відвідування школи в Беркширі. Пізніше вона знову одягла це саме пальто на різдвяну церковну службу в Сандрінгемі у 2013 році і потім знову — під час візиту до Данді у 2019 році.

Кейт Міддлтон, 2012 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2019 Фото: Getty Images

2011 та 2021 роки

Вперше продемонструвавши блузку в морському стилі від Alexander McQueen у 2011 році, Кейт з того часу одягала її кілька разів, зокрема у Портсмуті у 2016 році. Потім під час відвідування Імперського військового музею у 2021 році – через десять років після того, як вона вперше одягла її.

Кейт Міддлтон, 2011 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2021 Фото: Getty Images

2019 та 2022 роки

У березні 2019 року королева Єлизавета II провела захід у Букінгемському палаці, присвячений 50-річчю вступу Чарльза на посаду принца Уельського. Для публічної церемоніальної появи Кейт обрала м'ятно-зелену сукню-міді від своєї особистої кравчини. Герцогиня переграла елегантний образ для вечірки у саду Букінгемського палацу у травні 2022 року.

Кейт Міддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2022 Фото: Getty Images

2015 та 2022 роки

Вперше Кейт одягла біле пальто від Alexander McQueen на хрестини принцеси Шарлотти у 2015 році. Тоді вона до нього підібрала ефектний капелюшок Jane Taylor. З того часу Кейт кілька разів одягала це пальто — востаннє на службі у Вестмінстерському абатстві у квітні 2022 року.

Кейт Міддлтон, 2015 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2022 Фото: Getty Images

2020 рік

Кейт так любить цей рожевий костюм M&S, що в 2020 році вона одягала його три рази. Вперше вона одягла костюм у березні під час відвідування медичних працівників у Кройдоні, а потім знову одягла штани у вересні, на зустріч із багатодітними батьками у Баттерсі-парку у Лондоні. Вбрання на принцесі втретє з'явилося під час відео кампанії "5 великих питань про... до п'яти років".

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

2019 та 2020 роки

Кейт одягала свій улюблений жилет з нубуку від Really Wild кілька разів за ці роки, починаючи з пікніка у 2012 році і закінчуючи вереснем 2020 року, коли вона знову вибрала його, щоб відвідати групу скаутів у Лондоні. Він також з'явився на принцесі під час королівського турне Пакистаном у 2019 році.

Кейт Міддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2020 Фото: Getty Images

2011 та 2021 роки

Кейт Міддлтон замовила перешивши сукні Alexander McQueenа, яку вона вперше надягла на захід BAFTA в Канаді в 2011 році, продемонструвавши його на зеленій килимовій доріжці першої в історії нагороди Earthshot Prize Awards 17 жовтня 2021 року, орієнтованої на сталий розвиток.

Кейт Міддлтон, 2011 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2021 Фото: Getty Images

2014 та 2019 роки

Кейт одягла яскраво-червону сукню-пальто із золотими ґудзиками від Catherine Walker на службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві 11 березня 2019 року. Раніше принцеса одягала це саме пальто під час офіційного візиту до Нової Зеландії у 2014 році.

Кейт Міддлтон, 2014 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2019 Фото: Getty Images

2012 та 2018 роки

Міддлтон одягала цю бірюзову сукню Jenny Packham із мереживними деталями на гала-концерт Олімпійських ігор 2012 року, а в листопаді 2018 року знову вибрала її для вручення премії Tusk Conservation Awards.

Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2012 Фото: Getty Кейт Міддлтон та принц Вільям, 2018 Фото: Getty

2022 та 2023 роки

Принцеса Уельська з'явилася у темно-бордовому костюмі Roland Mouret, щоб провести прийом на честь Англійської ліги регбі на візках 19 січня 2023 року. Востаннє вона носила цей комплект із блузкою з бантом під час свого візиту до Бостона у 2022 році на вручення премії Earthshot Prize Awards.

Кейт Міддлтон, 2022 Фото: Getty Images Кейт Міддлтон, 2023 Фото: Getty Images

Також Фокус писав про 15 найкращих виходів Кейт Міддлтон як старшого члена королівської родини.