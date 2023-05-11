Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике (фото)
В 2021 году Кристен Стюарт и Дилан Мейер заручились, однако еще не сыграли свадьбу.
33-летняя американская актриса Кристен Стюарт держалась за руку со своей невестой на публике. Об этом пишет Hollywood Life.
Звезда "Сумерок" прибыла на вечеринку Chanel Cruise 2023/24 в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе в компании своей девушки Дилан Мейер. Стюарт была в темно-сером твидовом пиджаке и брюках в тон. Под пиджаком знаменитости была базовая белая футболка.
Вечерний аутфит Кристен Стюарт дополнила квадратная подвеска, украшенная знаковым двойным логотипом C. На ногах звезды экрана были черные лакированные туфли.
С 2013 года актриса была амбассадором Chanel, а на Met Gala 2023 выбрала черно-белый костюм бренда.
Тем временем невеста Стюарт была в черном кожаном платье, которое она соединила с твидовым жакетом. Сценаристка надела пару длинных белых носков с парой черных туфель и положила свои вещи в сумку через плечо цвета хаки.
Мейер и Стюарт познакомились на съемках фильма в 2013 году, но начали встречаться только после возобновления общения в 2019. В 2021 году они обручились, но еще не обнародовали свои планы по церемонии и вечеринке бракосочетания.
Напомним, Дилан Мейер трогательно поздравила Кристен Стюарт с днем рождения.
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