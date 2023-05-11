Они прокляты: в Испании нашли заброшенный дом с тысячей кукол (фото)

Местные жители бояться брать кукол себе. потому что верят, что в них вселились детские души.

Фотограф Бен Джеймс прославился тем, что путешествует по миру и снимает заброшенные и оставленные здания. На его снимках жизнь словно застыла, кадры поражают какой-то обреченностью и вместе с тем красотой. Не так давно он побывал в деревне на окраине испанского города Севилья и представил своим подписчикам в Instagram фотографии заброшенного дома, в котором хранилось 1000 кукол.

Среди кукол – пупсы, тряпичные куклы, винтажные и обычные из масс-маркета. Налет заброшенности не миновал и их: они в пыли, а некоторые почернели от времени, ветра и сырости.

Куклами заставлено все пространство в доме

История этого жилья очень трагична. До 2017 года в нем жила женщина, потерявшая двоих детей. Чтобы справиться с болью утраты, она начала собирать кукол, которые напоминали ей об умерших детях. Когда хозяйки не стало, в дом никто не входил, именно поэтому за шесть лет в нем сохранилось все так, как было в день смерти его владелицы.

Жители деревни избегают заходить туда, а там более брать себе кукол, поскольку верят, что в игрушках живут души детей, и каждый, кто возьмет куклу, станет одержимым и умрет. Люди уверены, что куклы, как и дом, прокляты.

Местные жители верят, что в куклах живут души детей Фото: Ben James/Instagram

"Никого не пускали в дом. Она была затворницей… жители боялись приближаться к дому. Они были убеждены, что женщина сошла с ума, а дом проклят", – говорит фотограф.

Снаружи обветренный фасад резко контрастирует с тщательно продуманным и сохраненным интерьером.

После смерти хозяйки дом в 2017 году сюда никто не входил Фото: Ben James/Instagram

По словам Бена, во время его работы внутри здания "было несколько моментов, когда некоторые куклы, может быть, из-за ветра, начинали звенеть, как будто вы двигаете кукол, и они играют музыку". Это выглядело очень жутко.

Куклы на стенах производят жуткое впечатление

Отметим, что на странице Джеймса очень много фотографий, где изображены заброшенные дома, мотели, больницы, кафе и многое другое. Мастер умеет выловить самые акцентные моменты, благодаря чему его снимки по-настоящему завораживают зрителей.

Ранее Фокус писал, что в Бразилии одинокая женщина вышла замуж за тряпичную куклу, успела "родить" ребенка и даже поймала мужа на измене.