Джонни Депп назвал имена культовых актеров, которые сыграют в его фильме о Модильяни

Съемки фильма начнутся осенью в Будапеште. Режиссером картины будет Депп.

59-летний Джонни Депп, который уже этой осенью начнет снимать фильм об Амедео Модильяни в качестве режиссера, планирует включить в актерский состав легендарного Аль Пачино, которому сейчас 83 года, а также Риккардо Скамарчо и Пьера Нине, сообщает Deadline.

Буквально несколько недель назад Аль Пачино и Депп были замечены вместе в Париже на показе их классического фильма 1997 года "Донни Браско".

Риккардо Скамарчио, наиболее известный в США по роли Сантино Д’Антонио в фильме "Джон Уик: Глава 2" 2017 года, сыграет итальянского художника Амедео Модильяни в биографическом фильме. Нине выбран на роль французского художника Мориса Утрилло, а Пачино предстанет на экране в образе международного коллекционера произведений искусства, известного как Ганнат.

"Модильяни", основанный на пьесе Денниса Макинтайра и адаптированный для киноэкранов Ежи и Мэри Кромоловски, расскажет о двух днях жизни художника в Париже в 1916 году.

"Модильяни, которого долгое время считали критическим и коммерческим провалом, провел бурные и полные событий 48 часов, которые станут поворотным моментом в его жизни и в конечном итоге укрепят его репутацию художественной легенды", – говорится в описании картины.

Съемки пройдут в Будапеште.

Сейчас Пачино задействован в сериале "Охотники" на Amazon Prime Video, где играет Мейера Оффермана. Он также исполнил главные роли в грядущих фильмах "Билли Найт" с Патриком Шварценеггером и "Нокс уходит" с Джеймсом Марсденом и Майклом Китоном.

Что касается нынешнего положения дел у Деппа, то на следующей неделе открывается Каннский фестиваль, который начнется фильмом "Жанна Дюбарри". Зрители увидят Джонни в образе Людовика XV.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп нашел дополнительный источник заработка, а его бывшая жена Эмбер Херд уехала с дочерью в Испанию, подальше от Голливуда.