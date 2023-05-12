Красиво и недорого. Что подарить маме на День матери 14 мая 2023

Весна приносит нам целый ряд прекрасных праздников, один из которых – День матери 14 мая.

Приближается один из самых прекрасных и светлых праздников – День матери. В этом году он состоится 14 мая, в воскресенье, поэтому уже сейчас стоит задуматься о подарке человеку, без которого вас бы банально не было на этом свете.

Что подарить маме на День матери?

Классический вариант подарка маме

Небанальные цветы — это ведь лучший подарок на все праздники, во все времена года и под любое настроение. Цветы украсят дом и пространство на несколько дней, будут хорошо пахнуть и создадут особую атмосферу. Стоит только тщательно за ними ухаживать и они простоят как можно дольше. К тому же начался сезон сирени и других весенних цветов. Потому выбор будет очень широким и бюджетным.

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Эмоции в подарок

Вы, как никто, другой знаете свою маму и понимаете, какой отдых она любит. Подарите ей сертификат на впечатление. Возможно, она предпочтет спокойный массаж, а, может, захочет прыгнуть с парашютом.

Давно желаемая вещь

У каждого человека есть свой вишлист. Только кто-то его прописывает пунктиками и воплощает в жизнь, а кто-то постоянно откладывает покупку вожделенной вещи.

Старайтесь расспросить маму, что она давно хочет и никак не приобретет. Так вы не только поздравите родного человека с праздником, но и реализуете его мечту. Это два плюсика в карму.

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Совместный поход в (кино)театр

Устройте маме выходной с пользой. Сходите вместе в торговый центр, пройдитесь по магазинам и посетите театр или кинотеатр, что есть в вашем городе или что больше вам по душе.

Ювелирные украшения

Еще одним отличным подарком станет украшение. Это может быть кольцо, подвеска, серьги. Выбор очень широк, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Но ваша мама будет точно в восторге от такого подарка и внимания с вашей стороны.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украинские звезды поздравили мам с Днем матери в 2022 году.