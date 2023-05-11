Heart of steel: что известно о песне, которую исполнят украинцы на Евровидении-2023
Песня была написана под впечатлением от просмотра кадров с защитниками "Азовстали".
13 мая в Ливерпуле состоится финал "Евровидения-2023", где под номером 19 выступит украинский электронный дуэт TVORCHI из Тернополя в составе саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Они исполнят песню "Heart of Steel" ("Сердце из стали").
История создания песни
Композиция в стиле R'n'B "Heart of Steel" была выпущена 1 декабря 2022 года в качестве лид-сингла с одноименного мини-альбома "Heart of Steel". Писать ее Гуцуляк начал во время легендарных боев на заводе "Азовсталь". По его словам, одни глаза бойцов вызывали у него неподдельные эмоции.
"Я не мог представить, как тяжело им там. Такое впечатление, что это конец, но в глазах я видел огонь, силу воли и непоколебимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню. Все украинцы получили стальные сердца, и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", – рассказал Гуцуляк в интервью "ТСН".
Песня также предупреждает об опасности ядерной войны.
"Сегодня, пока некоторые играют с ядерными угрозами, наши люди со стальным сердцем защищают всю Европу", – отмечает автор. В тексте говорится, что человечество само выбирает свое будущее.
С этой композицией ребята выступили в Нацотборе на "Евровидение" 17 декабря 2022 года. Электронный саунд и вокал Джеффри покорили и жюри, и зрителей, которые дали им 9 и 10 баллов соответственно. С 19 баллами они оставили позади KRUTЬ и Jerry Heil и получили заветную путевку в Ливерпуль.
Перевод песни "Heart of Steel"
Иногда нужно отпустить,
Иногда нужно оглянуться,
Иногда нужно знать,
Когда поднять свой средний палец вверх.
Я не могу объяснить,
Скажу, как я чувствую:
Жизнь — это просто игра,
И я играю, чтобы победить.
Не бойся говорить то, что думаешь,
Потому что, как бы ни было плохо, кто-то тебя услышит.
Припев
Мне все равно что ты говоришь,
Не важно, как ты себя чувствуешь.
Прочь с моей дороги,
Потому что у меня сердце из стали.
Ты просто любишь клеить дурака
Пытаешься залезть мне в голову
Когда я включаю фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь добиться реакции
Я просто делаю ход за ходом.
Ты знаешь, что я никогда не проиграю,
Тебе тоже нравится внимание,
Это никогда не было связано с тобой.
Не бойтесь говорить то, что думаете.
Ибо как бы плохо ни было, кто-то слушает.
Неважно, что ты скажешь,
Неважно, что ты чувствуешь:
Убирайся с моего пути,
Потому что у меня сердце из стали.
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