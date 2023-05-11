Heart of steel: что известно о песне, которую исполнят украинцы на Евровидении-2023

Песня была написана под впечатлением от просмотра кадров с защитниками "Азовстали".

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13 мая в Ливерпуле состоится финал "Евровидения-2023", где под номером 19 выступит украинский электронный дуэт TVORCHI из Тернополя в составе саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Они исполнят песню "Heart of Steel" ("Сердце из стали").

История создания песни

Композиция в стиле R'n'B "Heart of Steel" была выпущена 1 декабря 2022 года в качестве лид-сингла с одноименного мини-альбома "Heart of Steel". Писать ее Гуцуляк начал во время легендарных боев на заводе "Азовсталь". По его словам, одни глаза бойцов вызывали у него неподдельные эмоции.

"Я не мог представить, как тяжело им там. Такое впечатление, что это конец, но в глазах я видел огонь, силу воли и непоколебимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню. Все украинцы получили стальные сердца, и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", – рассказал Гуцуляк в интервью "ТСН".

Песня также предупреждает об опасности ядерной войны.

"Сегодня, пока некоторые играют с ядерными угрозами, наши люди со стальным сердцем защищают всю Европу", – отмечает автор. В тексте говорится, что человечество само выбирает свое будущее.

С этой композицией ребята выступили в Нацотборе на "Евровидение" 17 декабря 2022 года. Электронный саунд и вокал Джеффри покорили и жюри, и зрителей, которые дали им 9 и 10 баллов соответственно. С 19 баллами они оставили позади KRUTЬ и Jerry Heil и получили заветную путевку в Ливерпуль.

Перевод песни "Heart of Steel"

Иногда нужно отпустить,

Иногда нужно оглянуться,

Иногда нужно знать,

Когда поднять свой средний палец вверх.

Я не могу объяснить,

Скажу, как я чувствую:

Жизнь — это просто игра,

И я играю, чтобы победить.

Не бойся говорить то, что думаешь,

Потому что, как бы ни было плохо, кто-то тебя услышит.

Припев

Мне все равно что ты говоришь,

Не важно, как ты себя чувствуешь.

Прочь с моей дороги,

Потому что у меня сердце из стали.

Ты просто любишь клеить дурака

Пытаешься залезть мне в голову

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь добиться реакции

Я просто делаю ход за ходом.

Ты знаешь, что я никогда не проиграю,

Тебе тоже нравится внимание,

Это никогда не было связано с тобой.

Не бойтесь говорить то, что думаете.

Ибо как бы плохо ни было, кто-то слушает.

Неважно, что ты скажешь,

Неважно, что ты чувствуешь:

Убирайся с моего пути,

Потому что у меня сердце из стали.

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