Heart of steel: що відомо про пісню, яку виконають українці на Євробаченні-2023

Пісня була написана під враженням від перегляду кадрів із захисниками "Азовсталі".

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13 травня у Ліверпулі відбудеться фінал "Євробачення-2023", де під номером 19 виступить український електронний дует TVORCHI із Тернополя у складі саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Вони виконають пісню "Heart of Steel" ("Серце зі сталі").

Історія створення пісні

Композиція в стилі R'n'B "Heart of Steel" була випущена 1 грудня 2022 як лід-сингл з однойменного міні-альбому "Heart of Steel". Писати її Гуцуляк почав під час легендарних боїв на заводі "Азовсталь". За його словами, очі бійців викликали в нього непідробні емоції.

"Я не міг уявити, як важко їм там. Таке враження, що це кінець, але в очах я бачив вогонь, силу волі та непохитність. Від цього у мене побігли мурашки по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню. Усі українці отримали. сталеві серця, і весь світ має брати приклад із нас і об'єднуватись проти зла в ім'я миру", – розповів Гуцуляк в інтерв'ю "ТСН".

Пісня також попереджає про небезпеку ядерної війни.

"Сьогодні, поки дехто грає з ядерними погрозами, наші люди зі сталевим серцем захищають усю Європу", – зазначає автор. У тексті йдеться про те, що людство саме обирає своє майбутнє.

З цією композицією хлопці виступили у Нацвідборі на "Євробачення" 17 грудня 2022 року. Електронний саунд та вокал Джеффрі підкорили і журі, і глядачів, які дали їм 9 та 10 балів відповідно. З 19 балами вони залишили позаду KRUTЬ та Jerry Heil й отримали заповітну путівку до Ліверпуля.

Переклад пісні "Heart of Steel"

Іноді треба відпустити,

Іноді треба озирнутися,

Іноді треба знати,

Коли підняти свій середній палець вгору.

Я не можу пояснити,

Скажу, як я відчуваю:

Життя – це просто гра,

І я граю, щоби перемогти.

Не бійся говорити те, що думаєш,

Бо як би не було погано, хтось тебе почує.

Приспів

Мені однаково що ти кажеш,

Не важливо, як ти почуваєшся.

Геть з моєї дороги,

Тому що в мене серце зі сталі.

Ти просто любиш клеїти дурня

Намагаєшся залізти мені на думку

Коли я вмикаю фари

Я бачу тебе наскрізь

Намагаюся домогтися реакції

Я просто роблю хід за ходом.

Ти знаєш, що я ніколи не програю,

Тобі теж подобається увага,

Це ніколи не було з тобою.

Не бійтеся говорити те, що думаєте

Бо як би не було погано, хтось слухає.

Неважливо, що ти скажеш,

Не має значення, що ти відчуваєш:

Забирайся з мого шляху,

Тому що в мене серце зі сталі.

Раніше Фокус писав про те, коли і де дивитися другий півфінал, а також як змінилися ставки букмекерів.