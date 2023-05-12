Райан Рейнольдс потроллил нового парня Тейлор Свифт

Райан Рейнольдс, по-видимому, сделал тонкий намек на новый роман Тейлор Свифт с Мэтти Хили.

46-летний американский актер Райан Рейнольдс, который дружит с Тейлор Свифт уже много лет, поделился в своем Instagram селфи с тонким намеком на новый роман певицы. Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя напрямую Рейнольдс не упомянул Свифт, снимок был опубликован всего через несколько дней после того, как 33-летняя певица попала в заголовки газет из-за слухов о ее новом романе с 34-летним фронтменом группы "The 1975" Мэтти Хили.

Райан Рейнольдс Фото: Instagram @vancityreynolds

Кроме того, известно, что Рейнольдс троллит в своих социальных сетях тех, кто находится в его ближайшем окружении, включая жену, 35-летнюю актрису Блейк Лайвли.

Напомним, Тейлор Свифт заметили, когда она направлялась на ужин со своими друзьями Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли. Трио отправилось в Casa Cipriani в центре Манхэттена, лишь спустя несколько недель после того, как Свифт рассталась с давним возлюбленным Джо Элвином после шести лет отношений.

Ранее Фокус писал, что известно о новом романе Тейлор Свифт.