Как принц Луи стал звездой королевского пикника после коронации Чарльза III
После воскресного коронационного концерта принц и принцесса Уэльская вместе с детьми присоединились к скаутам.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой работали волонтерами в один из дней после коронации в рамках акции "Большая помощь". И принц Луи стал главной звездой события. Об этом пишет Hello Magazine.
Принц Луи управлял тачкой, помогая ремонтировать хижину скаутов в городке Слау, а также восстанавливая тропу, копая новый водоем и разрисовывая стены.
Это был большой день для маленького принца Луи. Он помогал своей сестре, которая красила цветочные горшки.
А потом посидел на коленях своего отца, когда тот управлял экскаватором.
Один волонтер спросил Луи, кем он хочет стать, когда вырастет и предположил, что он хочет быть художником.
"Нет, летчиком-истребителем", — ответил Луи, уточнив, что хочет заниматься тем же, что его отец и дед, которые являются военными пилотами. Король Чарльз может управлять даже реактивным истребителем.
Его брат и сестра были так же вовлечены в повседневные дела. Принцесса Шарлотта, одетая в джинсовые шорты и розовый джемпер, помогла красить забор, а принц Джордж управлялся с дрелью.
Трое молодых членов королевской семьи получили награду за свою тяжелую работу, поджарив зефир на костре. Луи очень внимательно относился к процессу приготовления. А Кейт Миддлтон назвала его домашним прозвищем: "Лу-Жуки" (Lou-Bugs).
После все дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма стреляли из лука, и принцесса Шарлотта справилась с этим куда лучше своих братьев.
Позже лидер скаутов Саймон Картер сказал, что королевская семья отлично провела время в Слау.
"Они прекрасно провели время, это точно то, что им требовалось после напряженных нескольких дней. А принц Луи был очень взволнован".
В конце все принцы и принцесса получили по значку и по шарфу скаутов.
Хижина скаутов Аптона была построена в 1982 году и используется различными общественными группами в этом районе, включая местную мечеть, группу пожилых людей, членов азиатского сообщества и самих скаутов.
Здание также используется Slough All Nations, группой с наследием, охватывающим Сент-Китс и Невис, которая обеспечивает отдых и досуг для улучшения здоровья и благополучия, а также для укрепления сплоченности общества. Принцесса Уэльская является совместным президентом скаутов с 2020 года.
Напомним, на коронации дедушки принц Луи привлек к себе всеобщее внимание. Сначала он был явно заинтересован зрелищем, но потом начал зевать и крутиться на месте.