Принцесса Беатрис готовит вечеринку для принцессы Евгении по случаю рождения малыша

Племянница короля Чарльза станет второй раз матерью летом.

Принцесса Беатрис была изображена в Лондоне в пятницу с воздушными шарами в детской тематике, и королевские поклонники уверены, что старшая дочь принца Эндрю готовится устроить вечеринку для своей младшей сестры, принцессы Евгении по случаю скоро рождения ребенка. Об этом пишет Hello.

На фотографиях Беатрис была запечатлена на прогулке со связкой воздушных шаров, на одном из которых было написано слово "ребенок", другой был в форме сине-серебряного сердца, а третий был в форме слона.

Беатрис выглядела стильно в белой рубашке, которую она сочетала с черно-белым жакетом Вurberry и темно-бордовой юбкой Whistles. Она дополнила образ парой кроссовок Gucci и черной сумкой Celine.

О беременности Евгении было объявлено еще в январе в заявлении Букингемского дворца, в котором говорилось: "Семья в восторге, и Август очень хочет стать старшим братом".

Тем временем Евгения поделилась своим сообщением в Instagram, сказав: "Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение".

Принцесса Евгения с мужем Фото: Getty Images

Сама Беатрис является мамой годовалой дочери Сиенны, а также мачехой для 7-летнего сына своего супруга.

Дети Беатрис и Евгении часто проводят время вместе. В прошлом месяце Евгения порадовала королевских поклонников, опубликовав трогательно фото Сиенны и Августа, проводящих вместе день в Лондонском зоопарке.

На снимке оба ребенка стояли спиной к камере, прижав руки к стеклянному корпусу, и любовались плавающими вокруг пингвинами.

Ранее Фокус писал, что принцесса Евгения в деталях рассказала о материнстве.