Евровидение 2023 становится интересней. В Сети появилось видео с репетиций Верки Сердючки и Джамалы

Украинские артисты выступят на "Евровидении 2023" в качестве приглашенных гостей и, судя по отрывкам, шоу будет грандиозным.

Уже совсем скоро стартует финал песенного конкурса "Евровидение 2023" и на нем выступят не только конкурсанты из 26 стран, но и приглашенные гости из Украины.

Многие из них уже показали свои фото из Ливерпуля. А также в Сети появилось видео с репетиции номеров украинских звезд.

Репетиции украинских артистов на "Евровидении 2023"

Судя по видео, в финале выступят Тина Кароль, победители прошлого года Kalush Orchestra, группа Go_A, Джамала и, конечно, Верка Сердючка, которая хоть и не одержала победу в 2007 году, но ее номер до сих пор остается одним из самых популярных в истории конкурса.

Ранее Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, показал фото с Джамалой и поддержал конкурсантов от Украины этого года – дуэт TVORCHI, которые выступят с песней "Heart of Steel".

А Тина Кароль показала свой роскошный наряд, в котором выйдет на сцену Евровидения. Его создал украинский дизайнер Иван Фролов. Он же создал обновленные костюмы для дуэта TVORCHI. Дизайнер отметил, что вдохновлялся народными украинскими костюмами и хотел хотел показать силу и мощь нашей страны и украинских воинов. Также в костюме его бренда будет выступать Джамала.

Напомним, ранее Фокус писал, где смотреть трансляцию гранд-финала "Евровидения 2023" и как голосовать, когда выступления завершаться.