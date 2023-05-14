Заметно похудевшую Меган Маркл заметили возле ресторана в Монтесито

Герцогиня Сассекская вместе с мужем поужинали в популярном ресторане, где ели суши.

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в мишленовский ресторан Sushi Bar Montecito в Санта-Барбаре, чтобы поесть суши. На выходе из заведения их заметили папарацци, сделавшие несколько кадров, которые тут же утекли в Сеть, пишут западные СМИ. Отметим, что пара на снимках выглядела веселой, они улыбались друг другу.

Меган вышла из дома в коричневом платье с длинными рукавами от Heidi Merrick и сандалиях с открытым носком Hermès. Ее волосы были собраны в низкий хвост.

Свой наряд она дополнила белой сумкой-мешком от Cesta Collective и золотыми серьгами.

Принц Гарри был в повседневной одежде, состоящей из белых джинсов и простой черной футболки.

Пользователи обратили внимание, что Меган заметно похудела, а ее ноги и вовсе выглядят тонкими. Одни предполагают, что это – результат популярной голливудской диеты, другие считают, что она потеряла вес из-за стресса, связанного со скандалом вокруг ее появления на коронации, куда она в результате так и не полетела.

После ужина в ресторане Меган и Гарри свернули за угол и уехали на внедорожнике, который ждал пару возле отеля Montecito Inn на Кост-Виллидж-роуд.

Заведение, где были королевские особы, предлагает клиентам меню из 17 блюд, разработанных шеф-поваром Филлипом Франклендом Ли. Минимальный чек в ресторане — 165 долларов на человека, а посетители должны внести депозит в размере 25 долларов, чтобы гарантировать бронирование.

Принц Гарри, посетивший коронацию отца, не остался на торжественный обед и сразу после церемонии улетел в США, чтобы отметить четвертый день рождения сына Арчи. В свою очередь Чарльз III во время обеда в Букингемском дворце поднял бокал за внука-именинника.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл хоть и не присутствовала на коронации, однако стала объектом насмешек в Сети.