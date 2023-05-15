Дакота Джонсон продемонстрировала идеальный джинсовый ансамбль на май-июнь 2023 (фото)

Звезда была замечена во время прогулки в Лос-Анджелесе.

33-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала идеальный джинсовый образ на май-июнь 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезда фильма "50 оттенков серого" вышла в свет в двойном дениме. Девушка Криса Мартина сама решала дела в Лос-Анджелесе.

Она распустила свои темные волосы, а ее фирменная челка свисала над солнцезащитными очками с "кошачьими глазами".

Актриса выбрала для майской прогулки джинсовую куртку Gucci и джинсовые брюки, стильно порезанные на колене. Она обула на ноги кроссовки Gucci и накинула на плечи стильную кожаную сумку.

Дакота несла бутылку с водой, а на ее руках можно увидеть яркий красный маникюр.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон – дочь кинозвезд Мелани Гриффит и Дона Джонсона.

Она встречается с фронтменом Coldplay Крисом Мартином с 2017 года, после его развода с актрисой Гвинет Пэлтроу. В 2022 звездная пара переехала друг к другу в Малибу.

Впрочем, знаменитости пытаются держать свою личную жизнь подальше от камер и вопросов журналистов.

Напомним, 33-летняя Дакота Джонсон поэкспериментировала с прической.

Также Фокус писал о съемке Дакоты Джонсон для Gucci.