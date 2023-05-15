Тина Кароль поделилась редкими кадрами с сыном (фото)

14-летний Вениамин живет и учится в Великобритании.

38-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкие фото своего единственного сына Вениамина. Снимками звезда сцены поделилась в Facebook.

Накануне артистка прибыла в Великобританию, чтобы выступить на Евровидении-2023 как приглашенная гостья. Поскольку в Лондоне учится ее 14-летний сын, они отправились на семейную прогулку в сельскую местность.

"С Днем мам", — подписала публикацию знаменитость.

На фото юноша заметно подрос и стал выше своей звездной мамы.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

14-летний Вениамин — сын Тины Кароль и украинского продюсера Евгения Огира, умершего в 2013 году от рака. После этого у певицы не было официальных отношений. Лишь во время съемок в "Голосе страны" Тине Кароль активно приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом. Впрочем, официально это так и не подтвердилось.

Сейчас звезда сцены большинство времени уделяет своему творчеству, в частности снова выступила на сцене "Евровидения", однако уже в роли приглашенной гости.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Напомним, Тина Кароль украсила обложку Elle без макияжа и ретуши.

Также Фокус писал о роскошном платье Тины Кароль от Ивана Фролова, в котором артистка выступила на финале Евровидения-2023.