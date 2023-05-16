Бритни Спирс не общается с сыновьями больше года, — источник

Ранее уже сообщалось о недоразумении между звездой и ее наследниками из-за откровенного контента Бритни в соцсетях.

41-летняя американская певица Бритни Спирс не видела своих сыновей больше года, они перестали отвечать на ее сообщения. Об этом пишет Page Six.

Семейные недоразумения произошли после того, как они публично спорили о поведении Бритни в социальных сетях.

"До конца лета [2022] напряжение настолько усилилось, что ребята даже не отвечали на ее сообщения", – заявила продюсер Кэти Хейс.

Источник подтвердил, что последний раз артистка видела сыновей-подростков Шона Престона, 17, и Джейдена, 16, в "самом начале 2022 года" — перед своей свадьбой с Сэмом Асгари.

Между звездой сцены и ее наследниками произошли недоразумения на фоне ее откровенного поведения в соцсетях.

"Я думаю, что маме было трудно уделять нам внимание и все равно любить нас; Я не думаю, что она показала достаточно Престону, и я чувствую себя очень плохо из-за этого", — отмечал Джейден.

По словам бывшего мужа Бритни Кевина Федерлайна, склонность певицы "хвастаться" своим обнаженным телом в Интернете не помогла делу.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

"Я пытаюсь объяснить им: "Слушай, возможно, это еще один способ, каким она пытается выразить себя". Но это не отменяет факт того, что это делает с ними", — сказал отец двоих. "Это тяжело. Я не могу представить, как это чувствовать себя подростком, которому нужно идти в среднюю школу".

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Напомним, Бритни Спирс поделилась странными мыслями об отношениях на фоне слухов о разводе с Сэмом Асгари.

Также Фокус писал о неожиданном признании Бритни Спирс в соцсетях.