Роберт Де Ниро был замечен на редкой прогулке с 27-летним сыном (фото)

Актер не часто появляется на публике в компании своих детей.

79-летний американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро, который недавно стал отцом в седьмой раз, был замечен на прогулке со своим 27-летним сыном Джулианом в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Отец и сын провели некоторое время и пообедали вместе. Де Ниро делит Джулиана с 70-летней бывшей партнершей Туки Смит.

На прогулку Роберт надел светло-серую рубашку поло, черную куртку на молнии и темно-синие брюки. Двукратный обладатель премии "Оскар" дополнил свой непринужденный ансамбль серой маской, синей бейсболкой и черными теннисными кроссовками.

Джулиан, который шел по тротуару рядом с отцом, был одет в темно-бордовую футболку, серые спортивные штаны и черные высокие кеды Convers.

Напомним, недавно Роберт Де Ниро подтвердил, что стал отцом в седьмой раз. У актера родилась девочка от его партнерши Тиффани Чен и назвал имя малышки. Его дочь зовут — Джиа Вирджиния Чен Де Ниро.

Ранее Фокус писал, кто такая Тиффани Чен. Она занимается боевыми искусствами. И они с Робертом вместе работали над фильмом "Стажер" в 2015 году.