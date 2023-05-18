Трегубова, Евгений Кот и СолоХа: кто из звезд Украины был на премьере "Форсаж-10" (фоторепортаж)

В украинский прокат выходит долгожданная десятая часть легендарной франшизы "Форсаж". Знаменитости уже побывали на допремьерном показе картины.

На днях в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver прошел премьерный показ фильма "Форсаж Х", знаменнующего собой эпилог одной из наиболее ярких кинофраншиз последних десятилетий, впечатляющей зрителей и собирающей поклонников во всем мире более 20 лет. Так, одними из первых новую часть карттины пришли оценить украинские блоггеры, селебритиз и СМИ. Среди гостей были замечены Евгений и Наталья Кот, Юла, Анатолий Анатолич, Анна Добриднева, Roxolana и Амадор Лопес. Фокус побывал на премьере ленты.

О чем новая часть фильма "Форсаж-10"

В пятой части франшизы Доменик Торетто и его команда убили бразильского наркобарона Эрнана Рейса и полностью уничтожили его империю. Они не знали, что сын Рейса Данте (Джейсон Момоа) был свидетелем этих событий и потратил 12 лет, чтобы разработать идеальный план мести Дома и заставить его заплатить высокую цену. В десятой части команду ждет встреча со старыми врагами и новыми союзниками. Однако ставки вырастут, когда Дом узнает, что его 8-летний сын является основной целью мести Данте.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Амадор Лопес

Анна Добрыднева Амадор Лопес

Анатолий Анатолич и Юла

Анна Добрыднева

Анна Саливанчук

Даша Трегубова

Ранее Фокус писал о премьере украинского фильма "Эгрегор", а также о гостях масштабной премьеры события.