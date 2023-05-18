Кейт Миддлтон была "зла" на королеву Камиллу и не сделала перед ней реверанс, — источник

Принц и принцесса Уэльские "не оценили" список приглашенных гостей на историческое событие 6 мая 2023 года.

Кейт Миддлтон отказалась сделать реверанс перед королевой Камиллой после коронации Чарльза ІІІ. Об этом пишет New York Post.

Королевский биограф Том Бауэр утверждал, что жена принца Уэльского была "взбешена" на новокоронованную персону из-за списка гостей на коронации британского монарха 6 мая 2023 года и отказалась сделать перед ней реверанс, покидая Вестминстерское аббатство.

Специалист заявил, что Кэтрин Миддлтон и ее муж, 40-летний принц Уильям, были недовольны, потому что принцесса смогла пригласить только четырех членов своей семьи, а от Камиллы присутствовало 20 человек.

Автор также рассказал, что люди, которые помогли изменить образ Камиллы с "любовницы короля" на королеву, также были отстранены от громкого исторического события.

"Камилла привела на коронацию двадцать Паркер-Боулзов, и было всего четыре Миддлтона", — сказал Бауэр в шоу, позже подтвердив, что брату и сестре Миддлтон не разрешили приводить своих партнеров.

Семья Уэльских на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

"Если вы посмотрите на кадры коронации, когда король и королева покидают троны и направляются к выходу из Вестминстерского аббатства, вы увидите, что все кланяются королю и делают реверансы, и никто не пошевелит ни концовкой мышца, когда Камилла проходит мимо", — отметил биограф.

"И это потому, что они были злы на Камиллу", — добавил он.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Фото: Getty

Напомним, принцесса Шарлотта не сделала реверанс перед королевой Камиллой на коронационном концерте Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал об откровении Кейт Миддлтон по поводу ее влюбленности в принца Уильяма.