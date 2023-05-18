Кейт Миддлтон поделилась редким комментарием о влюбленности в принца Уильяма

В настоящее время супруги воспитывают трех наследников — Джорджа, Шарлотту и Луи.

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Кейт Миддлтон поделилась редким комментарием о своей "влюбленности" в принца Уильяма. Об этом пишет Hello Magazine.

Жена будущего короля Великобритании призналась, что ей пришлось "научиться" быть королевской персоной после того, как она "влюбилась" в сына принцессы Дианы.

Многодетная мама посетила мероприятие Dame Kelly Holmes Trust в Бате.

Когда принцесса Уэльская села для частной беседы с группой школьниц, поддерживаемых благотворительной организацией в школе Святой Екатерины в Бристоле, она ответила на вопросы о себе, выслушав их опыт о домашней и школьной жизни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

На вопрос, хотела ли она стать "королевской персоной", Кейт ответила, что этого не ожидала, но она "влюбилась" в Уильяма. Кейт Миддлтон также спрашивали о том, как быть королевским лицом, и она призналась, что это то, чему ей "надо было научиться".

Келли Холмс позже поделилась подробностями разговора с принцессой и сказала, что задала вопрос о троих детях Кейт, спрашивая, видит ли она в них разные "черты", на что королевская персона ответила: "О, да, точно".

Кейт Миддлтон, принц Уильям и королева Елизавета II Фото: The Royal Family

Королевская пара познакомилась во время учебы в университете, а весной 2011 года они поженились. Сын Чарльза III и его возлюбленная воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала легкий весенний образ с желтым пиджаком.

Также Фокус писал о самом популярном члене королевской семьи Великобритании.