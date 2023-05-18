Кейт Міддлтон поділилася рідкісним коментарем про закоханість у принца Вільяма

Наразі подружжя виховує трьох спадкоємців — Джорджа, Шарлотту та Луї.

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Кейт Міддлтон поділилася рідкісним коментарем про свою "закоханість" у принца Вільяма. Про це пише Hello Magazine.

Дружина майбутнього короля Великобританії зізналася, що їй довелося "навчитися" бути королівською персоною після того, як вона "закохалася" у сина принцеси Діани.

Багатодітна мама відвідала захід Dame Kelly Holmes Trust у Баті.

Коли принцеса Уельська сіла для приватної бесіди з групою школярок, яких підтримує благодійна організація в школі Святої Катерини в Брістолі, вона відповіла на запитання про себе, вислухавши їхній досвід про домашнє та шкільне життя.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

На запитання, чи хотіла вона стати "королівською персоною", Кейт відповіла, що цього не очікувала, але вона "закохалася" у Вільяма. Кейт Міддлтон також запитували про те, як бути королівською особою, і вона зізналася, що це те, чого їй "треба було навчитися".

Келлі Голмс пізніше поділилася подробицями розмови з принцесою та сказала, що поставила запитання про трьох дітей Кейт, запитуючи, чи бачить вона в них різні "риси", на що королівська персона відповіла: "О, так, точно".

Кейт Міддлтон, принц Вільям та королева Єлизавета ІІ Фото: The Royal Family

Королівська пара познайомилася під час навчання в університеті, а навесні 2011 вони одружилися. Наразі син Чарльза ІІІ та його кохана виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала легкий весняний образ із жовтим піджаком.

Також Фокус писав про найпопулярнішого члена королівської родини Великобританії.