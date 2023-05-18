Кейт Міддлтон поділилася рідкісним коментарем про закоханість у принца Вільяма
Наразі подружжя виховує трьох спадкоємців — Джорджа, Шарлотту та Луї.
Кейт Міддлтон поділилася рідкісним коментарем про свою "закоханість" у принца Вільяма. Про це пише Hello Magazine.
Дружина майбутнього короля Великобританії зізналася, що їй довелося "навчитися" бути королівською персоною після того, як вона "закохалася" у сина принцеси Діани.
Багатодітна мама відвідала захід Dame Kelly Holmes Trust у Баті.
Коли принцеса Уельська сіла для приватної бесіди з групою школярок, яких підтримує благодійна організація в школі Святої Катерини в Брістолі, вона відповіла на запитання про себе, вислухавши їхній досвід про домашнє та шкільне життя.
На запитання, чи хотіла вона стати "королівською персоною", Кейт відповіла, що цього не очікувала, але вона "закохалася" у Вільяма. Кейт Міддлтон також запитували про те, як бути королівською особою, і вона зізналася, що це те, чого їй "треба було навчитися".
Келлі Голмс пізніше поділилася подробицями розмови з принцесою та сказала, що поставила запитання про трьох дітей Кейт, запитуючи, чи бачить вона в них різні "риси", на що королівська персона відповіла: "О, так, точно".
Королівська пара познайомилася під час навчання в університеті, а навесні 2011 вони одружилися. Наразі син Чарльза ІІІ та його кохана виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала легкий весняний образ із жовтим піджаком.
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