Бен Аффлек был замечен на встрече с бывшей женой (фото)

Бен Аффлек выглядел расстроенными во время разговора с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

50-летний голливудский актер Бен Аффлек и его бывшая жена, 51-летняя актриса Дженнифер Гарнер провели время вместе. Пара, у которой трое детей, была сфотографирована, когда отвозила своих детей в школу в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом пишет PageSix.

Аффлек для встречи надел джинсы, белые кроссовки Nike и клетчатую рубашку под серым пиджаком. Он держал в руках стаканчик с холодным кофе. Рядом с ним шла Гарнер, которая выбрала для выхода синие лосины, серую толстовку, высокие белые носки и кроссовки. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и розовой бейсболкой.

Фотографии сделаны через неделю после того, как Бен был заснят за оживленной беседой со своей женой Дженнифер Лопес в их внедорожнике. Хотя очевидец утверждал, что пара ссорилась, источник, близкий к паре, сообщил, что они просто болтали.

С 2005 по 2018 годы Дженнифер Гарнер была в браке с Аффлеком. У них родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. До этого звезда экрана была замужем за Скоттом Фоли (2000-2004).

Тем временем Бен Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес. В августе этого года пара отметит первую годовщину брака. Они возобновили свой роман через 17 лет после расставания, что стало настоящей сенсацией в Голливуде.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло отправились на прогулку с их детьми.

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